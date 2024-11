Küçük bir hareket, büyük bir ipucu: Kollarınızı nasıl kavuşturduğunuz, kişiliğinizi yansıtıyor!

Her İki Kolu da Tutmak

Kollarını her iki kolunu da eşit şekilde kavuşturan kişiler, duygusal ve mantıksal zekalarını bir arada kullanma becerisine sahiptir. Bu denge, onların doğal birer lider olmasını sağlar. Güçlü empati yetenekleriyle çevrelerinde her zaman saygı uyandırırlar. Kararlı ve uyumlu yapıları sayesinde girdikleri her ortamda dikkat çekerler.