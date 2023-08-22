Sodayı kıymayla birleştirin lezzetine hayran kalın! Sizi çocukluğunuza götürecek tarif!

Sodalı köfte, geleneksel lezzeti ve özel dokusuyla sofralarımızı süsleyen bir lezzet olarak öne çıkar. Bu aşçılık sırrını uyguladığınızda, sanki anne eli değmiş gibi özel bir tat elde etmek mümkün oluyor. Sodalı köfte yaparken dikkat etmeniz gereken bazı püf noktalar bulunuyor. İşte sizi çocukluğunuza götürecek lezzet...