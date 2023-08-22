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Sodayı kıymayla birleştirin lezzetine hayran kalın! Sizi çocukluğunuza götürecek tarif!

Sodalı köfte, geleneksel lezzeti ve özel dokusuyla sofralarımızı süsleyen bir lezzet olarak öne çıkar. Bu aşçılık sırrını uyguladığınızda, sanki anne eli değmiş gibi özel bir tat elde etmek mümkün oluyor. Sodalı köfte yaparken dikkat etmeniz gereken bazı püf noktalar bulunuyor. İşte sizi çocukluğunuza götürecek lezzet...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 22.08.2023 19:48 Güncelleme Tarihi: 22.08.2023 19:48
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Sodayı kıymayla birleştirin lezzetine hayran kalın! Sizi çocukluğunuza götürecek tarif!

Sodalı köfte, Türk mutfağının zengin lezzetlerinden biri olarak sevilen et yemekleri arasında öne çıkar. Sodanın özel katkısıyla köftelere kazandırdığı yumuşaklık ve eşsiz tat, bu tarifi diğerlerinden ayrı kılar. Sodalı köfte tarifimizle bir aşçı gibi bu özel lezzeti mutfakta hayata geçirmeniz mümkün. Sıcacık ve lezzet dolu sodalı köfteler, sanki bir anne elinin dokunuşuyla hazırlanmışçasına sofranıza gelir. İşte tarifin detayları...

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Sodayı kıymayla birleştirin lezzetine hayran kalın! Sizi çocukluğunuza götürecek tarif!

MALZEMELER

*500 gram köftelik kıyma
*1 adet yumurta
*1 adet büyük boy soğan
*1 çay bardağı galeta unu
*1 adet yeşil biber
*1 çay kaşığı tuz
*1 çay kaşığı kırmızı toz biber
*1 çay kaşığı karabiber
*1 çay kaşığı kimyon
*2 diş sarımsak
*1/2 şişe soda

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Sodayı kıymayla birleştirin lezzetine hayran kalın! Sizi çocukluğunuza götürecek tarif!

YAPILIŞI

Büyük bir kaseye köftelik kıymayı alın.
Soğanı rendeleyin veya ince ince doğrayın. Yeşil biberi de küçük küçük doğrayın.
Kıymaya rendelenmiş veya doğranmış soğanı, doğranmış yeşil biberi, galeta ununu, tuzu, kırmızı toz biberi, karabiberi ve kimyonu ekleyin.

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Sodayı kıymayla birleştirin lezzetine hayran kalın! Sizi çocukluğunuza götürecek tarif!

Sarımsakları ezerek harca katın.
Malzemeleri yoğurarak köfte harcını oluşturun. Harcı homojen bir hale getirmeye özen gösterin.
Harcınızı yoğurduktan sonra yarım şişe sodayı ekleyin. Soda, köfte harcına hafifçe yedirilerek karıştırılmalıdır. Soda eklendiğinde harcın kabardığını göreceksiniz.

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Sodayı kıymayla birleştirin lezzetine hayran kalın! Sizi çocukluğunuza götürecek tarif!

Köfte harcınızı şekillendirin. Köfteleri hafifçe yuvarlayarak veya istediğiniz şekli vererek hazırlayabilirsiniz.
Hazırladığınız köfteleri buzdolabında yaklaşık 15-20 dakika dinlendirin. Bu, köftelerin daha iyi kıvam almasını sağlar.