Siyah, mavi, kırmızı... Renk renk kir akıyor! Kötü koku tüm Esenyurt'u sardı

İstanbul'da Haramidere'nin Esenyurt ilçesinden geçen bölümünde suya karışan ağır kimyasallar, suyun farklı renklerde akmasına neden olurken, bölge sakinleri kirlilik ve kötü kokudan şikayet ediyor. Esnaf Cem Kuyumcuoğlu, "Akşama kadar çeşit çeşit renkler akıyor kırmızı, mavi, sarı... Bütün fabrikaların atıkları burada. Yazın sivrisinek oluyor, leş gibi kokuyor, burada durulmuyor" dedi. Esnaf Mehmet Fırıncıoğlu ise "Görüntü çok kötü, mor akıyor. Önceden böyle değildi, sonradan oldu. Bir çaresinin bulunması lazım. Çok şikayet oluyor ama çözüm yok" açıklamasında bulundu.

Giriş Tarihi: 15.04.2022 15:51 Güncelleme Tarihi: 15.04.2022 15:51 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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