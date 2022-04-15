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Siyah, mavi, kırmızı... Renk renk kir akıyor! Kötü koku tüm Esenyurt'u sardı

İstanbul'da Haramidere'nin Esenyurt ilçesinden geçen bölümünde suya karışan ağır kimyasallar, suyun farklı renklerde akmasına neden olurken, bölge sakinleri kirlilik ve kötü kokudan şikayet ediyor. Esnaf Cem Kuyumcuoğlu, "Akşama kadar çeşit çeşit renkler akıyor kırmızı, mavi, sarı... Bütün fabrikaların atıkları burada. Yazın sivrisinek oluyor, leş gibi kokuyor, burada durulmuyor" dedi. Esnaf Mehmet Fırıncıoğlu ise "Görüntü çok kötü, mor akıyor. Önceden böyle değildi, sonradan oldu. Bir çaresinin bulunması lazım. Çok şikayet oluyor ama çözüm yok" açıklamasında bulundu.

Giriş Tarihi: 15.04.2022 15:51 Güncelleme Tarihi: 15.04.2022 15:51
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Siyah, mavi, kırmızı... Renk renk kir akıyor! Kötü koku tüm Esenyurt’u sardı

Haramidere'nin, Esenyurt'ta Selahaddin Eyyubi ve Örnek mahallelerinin kesiştiği kesimden akan bölümünde kirlilik ve suyun renginde değişim gözlendi.

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Siyah, mavi, kırmızı... Renk renk kir akıyor! Kötü koku tüm Esenyurt’u sardı

Dereye bölgedeki kanallardan siyah, mor, mavi, kırmızı su aktığı ve bunun da dere suyunun köpürmesine neden olduğu görüldü.

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Siyah, mavi, kırmızı... Renk renk kir akıyor! Kötü koku tüm Esenyurt’u sardı

Boya ve plastik gibi ağır sanayi fabrikaları ve Esenyurt Belediyesi Kurban Kesimhanesi'nin önünden geçen dereden çevreye zaman zaman kötü kokular yayıldığı da öğrenildi.

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Siyah, mavi, kırmızı... Renk renk kir akıyor! Kötü koku tüm Esenyurt’u sardı

Deredeki kirlilik ve kokudan rahatsız olan vatandaşlar, sorunun çözümünü bekliyor.

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Siyah, mavi, kırmızı... Renk renk kir akıyor! Kötü koku tüm Esenyurt’u sardı

"BÜTÜN FABRİKALARIN ATIKLARI BURADA"

Bölgede uzun zamandır esnaflık yapan Cem Kuyumcuoğlu, çevredeki fabrika atıklarının dereye karıştığını söyledi.