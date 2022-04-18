19 Nisan 2022, Salı
Eda Nur Kaplan’da ‘cinsel saldırı’ davasında 2 zanlı için istenen ceza belli oldu
Ankara'da, 15'inci kattan atlayarak intihar eden 18 yaşındaki Eda Nur Kaplan'a ölümünden 1 hafta önce cinsel istismarda bulunduğu suçlamasıyla mahkemeye çıkarılan Mehmet Ardıçoğlu ve Yusuf Güzelyurt ile ilgili savcı mütalaasını açıkladı. Savcı zanlıların18 seneye kadar hapisle cezalandırılmalarını talep etti.
Giriş Tarihi: 18.04.2022 13:08 Güncelleme Tarihi: 18.04.2022 13:09
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