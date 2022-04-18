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Haberler Galeri Eda Nur Kaplan’da ‘cinsel saldırı’ davasında 2 zanlı için istenen ceza belli oldu

Eda Nur Kaplan’da ‘cinsel saldırı’ davasında 2 zanlı için istenen ceza belli oldu

Ankara'da, 15'inci kattan atlayarak intihar eden 18 yaşındaki Eda Nur Kaplan'a ölümünden 1 hafta önce cinsel istismarda bulunduğu suçlamasıyla mahkemeye çıkarılan Mehmet Ardıçoğlu ve Yusuf Güzelyurt ile ilgili savcı mütalaasını açıkladı. Savcı zanlıların18 seneye kadar hapisle cezalandırılmalarını talep etti.

DHA
Giriş Tarihi: 18.04.2022 13:08 Güncelleme Tarihi: 18.04.2022 13:09
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Eda Nur Kaplan’da ‘cinsel saldırı’ davasında 2 zanlı için istenen ceza belli oldu

Eda Nur Kaplan, 7 Ağustos 2021'de ablası Güler Kaplan'ın sevgilisinin Çankaya Alacaatlı Mahallesi'nde bulunan 15'inci kattaki evinin balkonundan atlayarak, intihar etti.

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Eda Nur Kaplan’da ‘cinsel saldırı’ davasında 2 zanlı için istenen ceza belli oldu

"ANNE KÜÇÜK KIZIN BAZI ŞEYLERE DAYANAMIYOR ARTIK"

Kaplan, intihardan önce annesine "Anne küçük kızın bazı şeylere dayanamıyor artık. Kızını çok harcadılar. Kimseye bir şeyini anlatamadı. Hep içine attı. Ama o da çok birikti. Dayanamıyor artık. Hiçbir şeyin güzel olacağına inancı kalmadı. Hakkımı yerde bırakmayın lütfen" mesajını gönder

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Eda Nur Kaplan’da ‘cinsel saldırı’ davasında 2 zanlı için istenen ceza belli oldu

Kaplan'ın ölümüyle ilgili başlatılan soruşturma kapsamında intiharından 1 hafta önce kendisine cinsel saldırıda bulunduklarını ileri sürerek şikayette bulunduğu Yusuf Güzelyurt ve Mehmet Ardıçoğlu gözaltına alınıp, tutuklandı.

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Eda Nur Kaplan’da ‘cinsel saldırı’ davasında 2 zanlı için istenen ceza belli oldu

'Nitelikli cinsel saldırı' suçundan dava açılan sanıkların, Ankara 12'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanmasına devam edildi.

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Eda Nur Kaplan’da ‘cinsel saldırı’ davasında 2 zanlı için istenen ceza belli oldu

Tutuklu sanık Mehmet Ardıçoğlu, duruşmaya cezaevinden Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi ile katılırken, önceki duruşmada tahliye edilen; ancak başka bir suçtan hükümlü olan Yusuf Güzelyurt ise salonda hazır bulundu. Eda Nur Kaplan'ın annesi Fatma Polatoğlu ve taraf avukatları da salonda yer aldı.