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Sivrisinek ısırıklarına dikkat! Ne zaman tehlikeli hale geliyor?

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Hava sıcaklıklarının yükselmesiyle Türkiye genelinde sivrisinek ısırıkları arttı. A Haber'e konuşan Dermatoloji Uzmanı Prof. Dr. Filiz Topaloğlu Demir, bazı sivrisinek türlerinin ciddi hastalıklar taşıyabileceği uyarısında bulundu. Uzman, hangi belirtilerde doktora başvurulması ve sivrisineklerden nasıl korunulması gerektiğini anlattı.

Sivrisinek ısırıklarına dikkat! Ne zaman tehlikeli hale geliyor? 1

Hava sıcaklıklarının artmasıyla birlikte sivrisinek ısırıkları da artış gösterdi. Vatandaşların basit bir kaşıntı olarak gördüğü sivrisinek ısırıkları, bazı durumlarda ciddi hastalıkların habercisi olabiliyor.

SİVRİSİNEK ISIRIĞINDA NELERE DİKKAT EDİLMELİ?

A Haber muhabiri Nuray Korkmaz ve Dermatoloji Uzmanı Prof. Dr. Filiz Topaloğlu Demir, sivrisinek ısırıklarına karşı vatandaşları uyararak, hangi belirtilerde uzmana başvurulması gerektiğini ve etkili korunma yöntemlerini detaylarıyla aktardı.

Sivrisinek ısırıklarına dikkat! Ne zaman tehlikeli hale geliyor? 2

SİVRİSİNEK ISIRIKLARINDA TEHLİKE ÇANLARI

Hangi durumlarda doktora başvurulması gerektiği konusuna açıklık getiren Prof. Dr. Filiz Topaloğlu Demir, "Tüm sivrisinek ısırıkları tehlikeli değil ancak bazı türlerin viral ve paraziter hastalıkları taşıyabildiğini biliyoruz. Eğer ısırılma sonrası ateş, kas ağrısı, eklem ağrısı, ciddi bir halsizlik veya ense sertliği gibi sistemik bir semptomunuz oluyorsa mutlaka bir uzmana başvurmak gerekir" ifadelerini kullandı.

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Sivrisinek ısırıklarına dikkat! Ne zaman tehlikeli hale geliyor? 3

Değişen iklim koşulları ve seyahatlerin bu tür vakaları artırabileceğini belirten Demir, seyahat öyküsü olan kişilerin semptomlar konusunda daha dikkatli olması gerektiğini sözlerine ekledi.

Sivrisinek ısırıklarına dikkat! Ne zaman tehlikeli hale geliyor? 4

KAŞIMAK ENFEKSİYONA DAVETİYE ÇIKARIYOR

Isırılan bölgeye yapılan müdahalenin önemine değinen Prof. Dr. Filiz Topaloğlu Demir, "Sivrisinek bizi ısırdığında o alanı kaşır ve tahriş edersek deri bütünlüğünü bozmuş oluyoruz. Bu durum mikropların ve bakterilerin girmesi için bir giriş kapısı oluşturuyor. Eğer ısırık alanında giderek artan bir kızarıklık, şişlik ve ısı artışı fark ediliyorsa, ikincil enfeksiyonlar açısından bir uzmana danışılmalıdır" sözleriyle vatandaşları uyardı.

Sivrisinek ısırıklarına dikkat! Ne zaman tehlikeli hale geliyor? 5

ACİL MÜDAHALE GEREKTİREN ALERJİK BELİRTİLER

Sivrisinek ısırıklarının bazen hayati risk taşıyan alerjileri tetikleyebildiğine dikkat çeken Demir, "Isırıklar ciddi alerjik reaksiyonları tetikleyebiliyor. Özellikle ciddi nefes darlığı, göz kapaklarında, dudakta veya küçük dilde şişme, bilinçte değişiklik gibi durumlar yaşanıyorsa hiç vakit kaybetmeden acil servise başvurulması büyük önem arz ediyor" açıklamasında bulundu.

Sivrisinek ısırıklarına dikkat! Ne zaman tehlikeli hale geliyor? 6

SİVRİSİNEKLERDEN KORUNMAK İÇİN NELER YAPILMALI?

Piyasada satılan sivrisinek kovucu ilaçlar ve doğal yöntemler hakkında da bilgi veren Prof. Dr. Filiz Topaloğlu Demir, "Kovucu seçiminde resmi kurumların önerdiği ve koruyuculuğu kanıtlanmış içerikleri barındıran ürünleri seçmek lazım. Aktardan alınan yağları doğrudan deriye uygulamamak gerekiyor; çünkü bu maddeler hem koruyucu olmayabilir hem de ciddi alerjik reaksiyonlara neden olabilir" dedi.

Sivrisinek ısırıklarına dikkat! Ne zaman tehlikeli hale geliyor? 7

Fiziksel korunma yöntemlerinin önemine vurgu yapan Demir, "Kovucular yerine daha fiziksel yöntemlere yönelmekte fayda var. Beyaz ve açık renkli giysiler, vücudu kapatan gevşek kıyafetler giymek, pencerelere tel taktırmak veya cibinlik kullanmak en sağlıklı korunma yöntemleridir" ifadelerini kullandı.

Sivrisinek ısırıklarına dikkat! Ne zaman tehlikeli hale geliyor? 8
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