Sivrisinek ısırıklarına dikkat! Ne zaman tehlikeli hale geliyor?

Hava sıcaklıklarının yükselmesiyle Türkiye genelinde sivrisinek ısırıkları arttı. A Haber'e konuşan Dermatoloji Uzmanı Prof. Dr. Filiz Topaloğlu Demir, bazı sivrisinek türlerinin ciddi hastalıklar taşıyabileceği uyarısında bulundu. Uzman, hangi belirtilerde doktora başvurulması ve sivrisineklerden nasıl korunulması gerektiğini anlattı.

Hava sıcaklıklarının artmasıyla birlikte sivrisinek ısırıkları da artış gösterdi. Vatandaşların basit bir kaşıntı olarak gördüğü sivrisinek ısırıkları, bazı durumlarda ciddi hastalıkların habercisi olabiliyor. SİVRİSİNEK ISIRIĞINDA NELERE DİKKAT EDİLMELİ? A Haber muhabiri Nuray Korkmaz ve Dermatoloji Uzmanı Prof. Dr. Filiz Topaloğlu Demir, sivrisinek ısırıklarına karşı vatandaşları uyararak, hangi belirtilerde uzmana başvurulması gerektiğini ve etkili korunma yöntemlerini detaylarıyla aktardı.

SİVRİSİNEK ISIRIKLARINDA TEHLİKE ÇANLARI Hangi durumlarda doktora başvurulması gerektiği konusuna açıklık getiren Prof. Dr. Filiz Topaloğlu Demir, "Tüm sivrisinek ısırıkları tehlikeli değil ancak bazı türlerin viral ve paraziter hastalıkları taşıyabildiğini biliyoruz. Eğer ısırılma sonrası ateş, kas ağrısı, eklem ağrısı, ciddi bir halsizlik veya ense sertliği gibi sistemik bir semptomunuz oluyorsa mutlaka bir uzmana başvurmak gerekir" ifadelerini kullandı.

Değişen iklim koşulları ve seyahatlerin bu tür vakaları artırabileceğini belirten Demir, seyahat öyküsü olan kişilerin semptomlar konusunda daha dikkatli olması gerektiğini sözlerine ekledi.

KAŞIMAK ENFEKSİYONA DAVETİYE ÇIKARIYOR Isırılan bölgeye yapılan müdahalenin önemine değinen Prof. Dr. Filiz Topaloğlu Demir, "Sivrisinek bizi ısırdığında o alanı kaşır ve tahriş edersek deri bütünlüğünü bozmuş oluyoruz. Bu durum mikropların ve bakterilerin girmesi için bir giriş kapısı oluşturuyor. Eğer ısırık alanında giderek artan bir kızarıklık, şişlik ve ısı artışı fark ediliyorsa, ikincil enfeksiyonlar açısından bir uzmana danışılmalıdır" sözleriyle vatandaşları uyardı.