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05 Kasım 2020, Perşembe
ANA SAYFA Haberler Galeri Sivas’ta sofraların vazgeçilmesi şarkılara-türkülere konu olan madımak el dezenfektanı oldu Sivas’ta sofraların vazgeçilmesi şarkılara-türkülere konu olan madımak el dezenfektanı oldu
Dezenfektanlara olan talepte ciddi artış bilim adamlarını yeni arayışlara itti. Sivas'ta sofraların vazgeçilmesi olan, şifası ve türküleri ile bilinen madımak, şimdi el dezenfektanı oldu. Madımak bakterilere karşı uzun süre etkili.
Giriş Tarihi: 05.11.2020 13:11 Güncelleme Tarihi: 05.11.2020 13:14
Covid-19 salgınından dolayı tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de kolonya ve dezenfektanlara olan talepte ciddi artış, bilim adamlarını yeni arayışlara itti.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi İleri Teknoloji Araştırma ve Uygulama Merkezi (CÜTAM) Sivas yöresine ait endemik bitkilerden Madımak, Kekik ile Meyan kökünden; kolonya, el dezenfektanı ve sabun üretti.
Konuyla ilgili açıklama yapan CÜTAM Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Ebru Yabaş, araştırma ve laboratuvar çalışmalarının tamamlandığını belirtip, "Özellikle son zamanlarda COVID-19 pandemisinden dolayı dezenfektan ve kolonya ürünlerine talep artmaktadır.
Bu aşamada bizde özellikle antimikrobiyal aktivite gösteren bitkilerden kolonya, dezenfektan ve sabun ürettik. Sözü geçen bitkilerin ekstraklarını CÜTAM Aromatik Bitki Araştırma Laboratuvarında kendimiz elde ettik.
Literatüre baktığımız zaman antimikrobiyal aktivite gösteren, özellikle Sivas yöresinde yetişen madımak, kekik ve meyan kökü özünden faydalanarak kolonya, dezenfektan ve sabun ürettik.