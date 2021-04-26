Sivas'ta korku filmlerini andıran olay! Mahalleli ne kapı açabiliyor ne de pencere! Vatandaşın kabusu oldular

"GECELERİ KORKU FİLMİNİ ANDIRIYORLAR"

Kargaların korku filmlerini andırdığını kaydeden Bayram Gökçek de, "Bu mahallede 40 senedir oturuyorum. Bu kargalar ara sıra bir gidiyorlar. Sonra geri geliyorlar ama geldikleri zamanda çok rahatsız ediyorlar. Buralar çöpten pislikten geçilmiyor. Gece çok ses yapıyorlar. Bu sorunları yaşıyoruz ama kimse bir çare bulmuyor. Bostanlara ekinlere çok zararları var. Bu mahalleye gelenler bazen nedenini soruyorlar, 'Kargalar nereden geldi. Niye bu kadar çoklar' bizde sebebini tam olarak bilmiyoruz. Sebebi de bana kalırsa bu kavak ağaçlarından dolayı. Gelip yuva yapıyorlar. Birden uçuşuyorlar, ses çıkarıyorlar geceleri korku filmini andırıyorlar. Hani filmlerde izleriz ya istila ediyor kargalar, o duruma düşüyoruz yani" diye konuştu.



