Müge Anlı canlı yayınında şok yüzleşme! Kocası ve sevgilisi karşı karşıya geldi

'ANNEM ÖLDÜYSE DE ÇOK İYİ OLDU'

Yaşanan olayla ilgili, yeğen Zeynep ve abla Altun Erdoğmuş'u telefonla arayan Lütfiye Gündüz'ün kızları "Annemi aramayın bilmediğiniz şeyler var. Bizim öyle bir annemiz yok, benim babamı bu işe karıştırmayın. Öldüyse de çok iyi oldu." dediği öne sürüldü.

