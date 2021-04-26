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Müge Anlı canlı yayınında şok yüzleşme! Kocası ve sevgilisi karşı karşıya geldi

Atv'nin fenomen programı Müge Anlı ile Tatlı Sert'te yaşanan yüzleşme izleyicileri ekran başına kilitledi. 4 çocuk annesi Lütfiye Gündüz, 8 yıl önce şüpheli şekilde ortadan kayboldu. Lütfiye'den hiçbir haber alamayan ailesi, kızlarını bulmak için Müge Anlı ve ekibinden yardım istedi. Gündüz'ün kaybolmadan önce boşandığı eşi ve sevgilisi Müge Anlı canlı yayınında karşı karşıya geldi. İşte yayında yaşananlar...

Giriş Tarihi: 26.04.2021 15:15
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Müge Anlı canlı yayınında şok yüzleşme! Kocası ve sevgilisi karşı karşıya geldi

Nevşehir'de yaşayan 2021 yılı itibarıyla 40 yaşında olan 4 çocuk annesi Lütfiye Gündüz, 8 yıl önce ortadan kayboldu. Acılı aile Müge Anlı'ya katılarak yardım istedi. Bugün ise canlı yayında yeni bir gelişme yaşandı. Gündüz'ün eşi ve sevgilisi yayında karşı karşıya geldi.

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Müge Anlı canlı yayınında şok yüzleşme! Kocası ve sevgilisi karşı karşıya geldi

Türkiye, Nevşehir'de 2013 yılında eşinden boşandıkları gün esrarengiz şekilde ortadan kaybolan Lütfiye Gündüz'ü konuşuyor. 4 çocuk annesi kadın eve bir daha dönmedi.

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Müge Anlı canlı yayınında şok yüzleşme! Kocası ve sevgilisi karşı karşıya geldi

'ANNEM ÖLDÜYSE DE ÇOK İYİ OLDU'

Yaşanan olayla ilgili, yeğen Zeynep ve abla Altun Erdoğmuş'u telefonla arayan Lütfiye Gündüz'ün kızları "Annemi aramayın bilmediğiniz şeyler var. Bizim öyle bir annemiz yok, benim babamı bu işe karıştırmayın. Öldüyse de çok iyi oldu." dediği öne sürüldü.

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Müge Anlı canlı yayınında şok yüzleşme! Kocası ve sevgilisi karşı karşıya geldi

Lütfiye Gündüz'ün yeğeni Zeynep, o dönemlerde yine Müge Anlı'nın ekranlara taşıdığı 13 yaşındaki Nezen Germiyen davasından sonra halası ile görüştüğünü belirtti.

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Müge Anlı canlı yayınında şok yüzleşme! Kocası ve sevgilisi karşı karşıya geldi

Ardından halasının dayak yediğini, ağzı ve burnunun kan içinde olduğunu dile getirdi. Bu olaydan sonra halasını bir daha görmediğini ve durumu polise bildirmediği içinde vicdan azabı çektiğini söyledi.