ANA SAYFA
Müge Anlı canlı yayınında şok yüzleşme! Kocası ve sevgilisi karşı karşıya geldi
Atv'nin fenomen programı Müge Anlı ile Tatlı Sert'te yaşanan yüzleşme izleyicileri ekran başına kilitledi. 4 çocuk annesi Lütfiye Gündüz, 8 yıl önce şüpheli şekilde ortadan kayboldu. Lütfiye'den hiçbir haber alamayan ailesi, kızlarını bulmak için Müge Anlı ve ekibinden yardım istedi. Gündüz'ün kaybolmadan önce boşandığı eşi ve sevgilisi Müge Anlı canlı yayınında karşı karşıya geldi. İşte yayında yaşananlar...
Giriş Tarihi: 26.04.2021 15:15
- 1
- 18
- 2
- 18
- 3
- 18
- 4
- 18
- 5
- 18