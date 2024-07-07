Şişli’de yürekleri ağza getiren kaza! Seyir esnasında sara nöbeti geçirince...

Yürekleri ağza getiren kaza Şişli'de meydana geldi. Sara nöbeti geçiren motosiklet artçısı, İETT otobüsünün önüne düştü. Kazada yaralanan motosiklet artçısı ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis ise İETT otobüsünün kamera kayıtlarını incelemeye aldı. Öte yandan motosiklet sürücüsü Emrah Akman "Arkadaşımla motosiklet ile seyir halinde geliyorduk. Kendisi arkamda epilepsi nöbeti geçirip bayılmış sanırım. Yere düştü. Otobüsçü şoför abi de kendisini görmeyip üzerinden geçmiş." dedi. İşte detaylar....