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Şişli’de yürekleri ağza getiren kaza!  Seyir esnasında sara nöbeti geçirince...

Yürekleri ağza getiren kaza Şişli'de meydana geldi. Sara nöbeti geçiren motosiklet artçısı, İETT otobüsünün önüne düştü. Kazada yaralanan motosiklet artçısı ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis ise İETT otobüsünün kamera kayıtlarını incelemeye aldı. Öte yandan motosiklet sürücüsü Emrah Akman "Arkadaşımla motosiklet ile seyir halinde geliyorduk. Kendisi arkamda epilepsi nöbeti geçirip bayılmış sanırım. Yere düştü. Otobüsçü şoför abi de kendisini görmeyip üzerinden geçmiş." dedi. İşte detaylar....

Giriş: 07.07.2024 17:39 Güncelleme: 07.07.2024 17:41
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Şişli’de yürekleri ağza getiren kaza!  Seyir esnasında sara nöbeti geçirince...

Feci kaza, 14.00 sıralarında Barbaros Bulvarı, Zincirlikuyu metrobüs durağı girişinde meydana geldi.

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Şişli’de yürekleri ağza getiren kaza!  Seyir esnasında sara nöbeti geçirince...

Edinilen bilgiye göre, Emrah Akman'ın kullandığı motosiklette artçı olan Mehmet Şanverdi, Levent'ten Beşiktaş istikametine doğru gittikleri sırada sara nöbeti geçirdi.

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Şişli’de yürekleri ağza getiren kaza!  Seyir esnasında sara nöbeti geçirince...

Motosikletten düşen Şanverdi, İETT otobüsünün altında kalmaktan son anda kurtuldu. Başını yere çarpan Şanverdi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

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Şişli’de yürekleri ağza getiren kaza!  Seyir esnasında sara nöbeti geçirince...

Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi olay yerinde yapılan Şanverdi, ambulansla Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Otobüsün kamera kayıtlarını inceleyen ekipler, İETT şoförünü ifadesine başvurmak üzere polis merkezine götürdü.

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Şişli’de yürekleri ağza getiren kaza!  Seyir esnasında sara nöbeti geçirince...

"EPİLEPSİ NÖBETİ GEÇİRİP..."

Motosiklet sürücüsü Emrah Akman "Arkadaşımla motosiklet ile seyir halinde geliyorduk. Kendisi arkamda epilepsi nöbeti geçirip bayılmış sanırım. Yere düştü. Otobüsçü şoför abi de kendisini görmeyip üzerinden geçmiş.