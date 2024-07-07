MUHARREM AYI MESAJLARI SÖZLERİ 2024! Resimli, dualı, hadisli, en güzel Hicri Yılbaşı Muharrem ayı mesajları!

Bu yıl, İslamiyet'i anlamayı ve hakkıyla yaşamayı tüm kullarına nasip etsin; kâinatı nuruyla aydınlandırsın. Selam ve dua ile Allah'a emanet olun her şey gönlünüzce olsun.



Yüce Rabbimiz bizleri affetsin ve ellerimizi dergâhından boş çevirmesin. Bu mübarek günde hepimizin dualarını kabul etsin!