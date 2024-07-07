MUHARREM AYI MESAJLARI SÖZLERİ 2024! Resimli, dualı, hadisli, en güzel Hicri Yılbaşı Muharrem ayı mesajları!
İslam alemi için manevi değeri büyük olan ve hicri takvimin ilk ayı olan Muharrem ayı, bu yıl da sevgi, özlem ve dua ile karşılanıyor. 2024 Muharrem ayının gelişiyle birlikte sevdiklerimize gönderebileceğimiz, paylaşabileceğimiz anlamlı mesajlar da önem kazanıyor.
Hicri takvimin başlangıcı ve Muharrem ayının ilk günü olan Hicri Yılbaşı, 2024 yılında da büyük bir maneviyatla idrak ediliyor. Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in Mekke'den Medine'ye hicretini sembolize eden bu özel günde, sevdiklerinize gönderebileceğiniz en güzel, resimli, kısa ve farklı Hicri yılbaşı mesajlarını derledik...
HİCRİ YILBAŞI VE MUHARREM AYI MESAJLARI 2024
Yeni bir yılda yüzünden gülücükler, gönlünden sevgiler eksik olmasın mutlu yıllar…
Yeni yılda tüm güzellikler seninle olsun. Mutlu yarınlar…
Bütün İslam Aleminin Ve Sadakat Aleminin Hicri Yeni Yılını Tebrik Eder, Hayırlara Vesile Olmasını Mevlamızdan Niyaz Ederim.
Yeni yılın sağlık mutluluk ve başarı dolu geçmesini dilerim. Her günün bir diğerinden daha keyifli geçsin. Yeni yılınız kutlu olsun!
Bu yıl, İslamiyet'i anlamayı ve hakkıyla yaşamayı tüm kullarına nasip etsin; kâinatı nuruyla aydınlandırsın. Selam ve dua ile Allah'a emanet olun her şey gönlünüzce olsun.
Yüce Rabbimiz bizleri affetsin ve ellerimizi dergâhından boş çevirmesin. Bu mübarek günde hepimizin dualarını kabul etsin!
Allah'ım yeni yılda, İslamiyet'i gerçek manası ile anlamayı ve layıkıyla yaşamayı tüm kullarına nasip etsin amin. Nice Güzel Yıllara…
Bütün İslam Aleminin Ve Sadakat Aleminin Hicri Yeni Yılını Tebrik Eder, Hayırlara Vesile Olmasını Mevlamızdan Niyaz Ederim.