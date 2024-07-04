04 Temmuz 2024, Perşembe
Şişli'de kötü koku ihbarına giden ekipler şoka girdi! Tam 85 kedi...
İstabul'da vatandaşların bir sokaktan gelen kötü koku ihbarları sonrası harekete geçen Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliğine bağlı ekipler, gördükleri manzara karşısında adeta şoka girdi. Sözde hayvansever bir kadının deposunda istiflenmiş tam 85 kedi bulundu. Kediler veterinerler tarafından tedavi altına alınırken, kadına rekor ceza kesildi.
Giriş: 04.07.2024 12:07 Güncelleme: 04.07.2024 12:07
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