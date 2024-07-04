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Şişli'de kötü koku ihbarına giden ekipler şoka girdi! Tam 85 kedi...

İstabul'da vatandaşların bir sokaktan gelen kötü koku ihbarları sonrası harekete geçen Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliğine bağlı ekipler, gördükleri manzara karşısında adeta şoka girdi. Sözde hayvansever bir kadının deposunda istiflenmiş tam 85 kedi bulundu. Kediler veterinerler tarafından tedavi altına alınırken, kadına rekor ceza kesildi.

ahaber.com.tr
Giriş: 04.07.2024 12:07 Güncelleme: 04.07.2024 12:07
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Şişli’de kötü koku ihbarına giden ekipler şoka girdi! Tam 85 kedi...

Şişli İzzetpaşa Mahallesi'de 25 Haziran günü yaşanan olay iddialara göre şöyle yaşandı. Mahalle sakinleri bölgede kötü koku nedeniyle belediyeye bir ihbarda bulundu. Ekipler gelip baktıklarında kokunun kaynağının bir depo olduğunu tespit etti.

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Şişli’de kötü koku ihbarına giden ekipler şoka girdi! Tam 85 kedi...

İçerde onlarca kediyi gören veteriner ekipleri durumu hemen Asayiş Şube Müdürlüğü Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliğine (HAYDİ) bildirdi.

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Şişli’de kötü koku ihbarına giden ekipler şoka girdi! Tam 85 kedi...

TAM 85 KEDİ İSTİFLEMİŞ
HAYDİ polisleri olay yerine gittiklerinde onları işyerinin sahibi T.K. kendilerine bu depoda kızı G.B.'nin sokaktan kedileri toplayıp getirdiği ve burada baktığını söyledi. Ekiper kapıyı açıp içeri girdiklerinde 85 adet kedinin son derece kötü şartlarda ve sağlıksız kooşullarda bakıldığını hemen hepsinin de hastalıklı olduğunu tespit etti.

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Şişli’de kötü koku ihbarına giden ekipler şoka girdi! Tam 85 kedi...

HEPSİ HASTA VE BAKIMSIZ KALMIŞ
Sabah'ın haberine göre Şişli Belediyesi Veteriner İşleri görevlileri vasıtasıyla dükkan içerisinde bulunan 85 adet çeşitli ırklarda kedi muhafaza altına alındı. Haydi polisi birkaç gün sonra Veteriner İşleri Müdürlüğüne geçip, hayvanların takibini de yaptı.

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Şişli’de kötü koku ihbarına giden ekipler şoka girdi! Tam 85 kedi...

Burada Sorumlu Veteriner Hekimle birlikte hayvanlar üzerinde yapılan kontrollerde hayvanların tümünün bakımlarının ve beslenmelerinin ciddi şekilde ihmal edildiği, hastalıklı hayvanların tedavilerinin yapılmadığı ve hayvanlara kötü davranıldığı tespit edildi.