Şişli’de kötü koku ihbarına giden ekipler şoka girdi! Tam 85 kedi...

TAM 85 KEDİ İSTİFLEMİŞ

HAYDİ polisleri olay yerine gittiklerinde onları işyerinin sahibi T.K. kendilerine bu depoda kızı G.B.'nin sokaktan kedileri toplayıp getirdiği ve burada baktığını söyledi. Ekiper kapıyı açıp içeri girdiklerinde 85 adet kedinin son derece kötü şartlarda ve sağlıksız kooşullarda bakıldığını hemen hepsinin de hastalıklı olduğunu tespit etti.