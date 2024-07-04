Küçük çocuğun ensesini görenlerin midesi bulandı! 🐞 Keneleri teker teker çıkardı | O anları sosyal medyadan paylaştı

Yaklaşık beş bin türe sahip keneler, bahar ve yaz aylarında sıklıkla ortaya çıkıyor. Keneler, örümceğimsiler sınıfının akarlar alt sınıfından eklem bacaklı monotipik takımı ve onun üst familyasıdır. Hayvanlar olduğu kadar insan vücuduna da yapışıyor. Bazı keneler yanlış müdahale nedeniyle can kaybına da neden olabilir. Yurt dışında çekilen bir video ise görenlerin tüylerini diken diken etti. Küçük çocuğun ensesi görenleri dehşete düşürdü. Küçük çocuğun ensesi kene ile kaplanırken, bir kişi teker teker temizledi o anları ise sosyal medyadan paylaştı.

Giriş: 04.07.2024 11:24 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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