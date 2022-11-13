Şişli… Taksim… Feriköy… İstanbul’un ilçe semt isimleri nereden geliyor?

İki kıtayı birbirine bağlayan ve 39 ilçesi olan İstanbul, Bizans'tan Osmanlı'ya bir çok tarih ve kültürü barındırıyor. Peki İstanbul'un ilçe ve semt isimleri nereden geliyor? Hiç merak ettiniz mi? İstanbul'un ilçelerinden birisi olan Şişli ismini bir aileden alıyor. Şişçiler ailesinden... Zamanında şiş işi ile uğraşan ve Şişçiler olarak anılan bir aile nedeniyle, bu ilçeye 'Şişçiler Konağı' denilirdi. Fakat daha sonra Şişliler Konağı'na oradan da Şişli olarak bugünkü adını aldı. Beyoğlu'nun semtlerinden olan Taksim'in tarihi ise suya dayanıyor. 19 yüzyılda içme suyu bir meydanda toplanır civar semtlere dağıtılır yan Taksim edilirdi. İşte Taksim ismi de buradan geliyor. Bir diğer durağımız Feriköy. Semt hakkında ilginç söylentiler var aslında ilki Mösyö Ferry. İstanbul'un ünlü levantenlerinden olan Mösyö Ferry, avlanmak için burara bir köşk yaptırır ve semtteki yerleşim köşkün etrafına yoğunlaşır. Ardından burası Ferry'nin köyü olarak anılmaya başlar. Bir diğer rivayete göre ise ismini, Sultanabdülmecit ve Abdülaziz döneminde yaşayan Madam Ferry'den alıyor. Bölgede bulunan geniş topraklar padişah tarafından Madam Ferry'nin eşine bağlandı. Eşi ölünce de semt onun ismi ile anılmaya başladı. İSTANBUL'DA YAŞAYANLAR ASLEN NERELİ? İstanbul'da yaşayanların aslen nereli oldukları Türkiye İstatistik Kurumu'nun verileriyle belli oldu. Listenin başında Sivaslılar yer aldı. Beylikdüzü, Pendik, Beşiktaş ve Üsküdar ilçelerinin de aralarında olduğu 12 ilçede en çok Sivaslıların yaşadığı belirlendi. EN ÇOK HANGİ İLÇEDE SİVASLILAR YAŞIYOR? Pendik - Ümraniye - Bahçelievler - Maltepe - Üsküdar - Kağıthane - Ataşehir - Çekmeköy - Şişli - Beylikdüzü - Sarıyer - Beşiktaş İstanbul'da nüfusun büyük bir bölümü de Tokatlılardan oluşuyor. 5 ilçedeki yoğunluklarıyla Tokatlılar listenin 2. sırasına yerleşti. EN ÇOK HANGİ İLÇEDE TOKATLILAR YAŞIYOR? Silivri - Büyükçekmece - Küçükçekmece - Avcılar - Sancaktepe Tokat'tan sonra listenin sırasında yer alan Giresunlular ise 3'ü Anadolu 1'i Avrupa olmak üzere 4 ilçede yoğunluk gösteriyor. EN ÇOK HANGİ İLÇEDE GİRESUNLULAR YAŞIYOR? Beyoğlu - Beykoz - Tuzla - Eyüpsultan Bakırköy, Esenler, Başakşehir ilçelerinde ise nüfusun büyük kısmı Malatyalılar'dan oluşuyor. MALATYA Bakırköy - Esenler - Başakşehir 5. sırada yer alan Erzurumluların en yoğun olduğu ilçe Arnavutköy ve Sultanbeyli, Kastamonuluların ise Bayrampaşa ve Fatih oldu. ERZURUM Arnavutköy - Sultanbeyli KASTAMONU Bayrampaşa - Fatih Zeytinburnu'nda Mardinliler Kartal'da Erzincanlılar Güngören'de Trabzonlular Gaziosmanpaşa'da Siirtliler Sultangazi'de Adıyamanlılar Bağcılar'da Bitlisliler Esenyurt'ta ise Vanlılar çoğunlukta bulunuyor. HABERİN VİDEOSUNU İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN