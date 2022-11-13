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Şişli… Taksim… Feriköy… İstanbul’un ilçe semt isimleri nereden geliyor?

İstanbul'un ilçe ve semt isimleri nereden geliyor? Hiç merak ettiniz mi? Aslında her birinin farklı bir hikayesi var. İşte onlardan birkaçı...

A Haber
Giriş Tarihi: 13.11.2022 11:57
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Şişli… Taksim… Feriköy… İstanbul’un ilçe semt isimleri nereden geliyor?

İki kıtayı birbirine bağlayan ve 39 ilçesi olan İstanbul, Bizans'tan Osmanlı'ya bir çok tarih ve kültürü barındırıyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Şişli… Taksim… Feriköy… İstanbul’un ilçe semt isimleri nereden geliyor?

Peki İstanbul'un ilçe ve semt isimleri nereden geliyor? Hiç merak ettiniz mi?

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Şişli… Taksim… Feriköy… İstanbul’un ilçe semt isimleri nereden geliyor?

İstanbul'un ilçelerinden birisi olan Şişli ismini bir aileden alıyor. Şişçiler ailesinden...

Zamanında şiş işi ile uğraşan ve Şişçiler olarak anılan bir aile nedeniyle, bu ilçeye "Şişçiler Konağı" denilirdi.

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Şişli… Taksim… Feriköy… İstanbul’un ilçe semt isimleri nereden geliyor?

Fakat daha sonra Şişliler Konağı'na oradan da Şişli olarak bugünkü adını aldı.

Beyoğlu'nun semtlerinden olan Taksim'in tarihi ise suya dayanıyor.

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Şişli… Taksim… Feriköy… İstanbul’un ilçe semt isimleri nereden geliyor?

19 yüzyılda içme suyu bir meydanda toplanır civar semtlere dağıtılır yan Taksim edilirdi. İşte Taksim ismi de buradan geliyor.