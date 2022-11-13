2 bin 200 yıllık çarşı kapısı bulundu! Gizli yer altı galerisinin kapılarına da ulaşma ihtimali yüksek | Çanakkale’de heyecanlandıran gelişme

Tabana kadar kazdığımızda ortaya çıkacak duvar örgüsü ve zemindeki değişiklikleri tespit etmiş olacağız. Bu yaklaşık 2 bin 100- 2 bin 200 yıllık bir kapıyla karşı karşıyayız demek. Gelecek yıl bu kapının tabanına kadar ineceğiz ve burada yeni bir mekan bulacağız. Belki çarşı yapısının en kuzeyindeki dükkanın içine girmiş olacağız. Bu bize çarşıyla ilgili bilgiler vermesi açısından çok önemli. Gelecek yıl yine daha batıdaki gizli yer altı galerisinin kapılarına da ulaşma ihtimalimiz yüksek. Sürdüreceğimiz çalışmalar ve alacağımız teknik destekle içindeki büyük blokları ve yığıntıları kaldırabilirsek buraya müthiş bir 3 boyutluluk kazandıracak" ifadelerini kullandı.