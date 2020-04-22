Sinop'ta 300 kişilik ekip onu arıyor: Ne olur bulun

'NE OLUR ONU BULUN'

Kayıp çocuğun annesi Şükran Ay, "İkizlerim ayrıldı birbirinden, çocuğumun bulunmasını istiyorum. Başka bir şey istiyorum. Daha önce de bir yerlere gidiyordu ama bulup getiriyordum. Ama şimdi bulamadım, hemen jandarmayı aradım. Otizmli benim çocuğum, ne olur onu bulun" dedi.

