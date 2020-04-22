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Ramazan imsakiyesi 2020: İlk sahur ve iftar vakti saat kaçta? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il Ramazan imsakiyesi
2020 Ramazan imsakiyesi yayımlandı. Bir yıl boyunca hasretle beklenen Ramazan ayı 23 Nisan Perşembe gecesini 24 Nisan Cuma'ya bağlayan gece başlayacak. İslam kardeşliğinin pekiştiği müstesna bir zaman olan Ramazan ayı imsakiyesi, Diyanet İşleri Başkanılığı tarafından yayımlandı. İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa ve il il iftar ve sahur vakitleri belli oldu. 2020 imsakiye sayfasına ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, sahur ve iftar vakti saat kaçta? İşte il il 2020 Ramazan imsakiyesi...
Giriş Tarihi: 22.04.2020 16:19Güncelleme Tarihi: 22.04.2020 16:25