Ramazan imsakiyesi 2020: İlk sahur ve iftar vakti saat kaçta? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il Ramazan imsakiyesi

Ramazan imsakiyesi 2020, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlandı. On bir ayın sultanı Ramazan ayı için geri sayım başlarken, sahur ve iftar vakitleri belli oldu. Ramazan kötü alışkanlıklara son verme, iyiden, güzelden yana yeni sayfalar açma fırsatıdır. Ramazan sayesinde hayırlı işlerde yarışılır, iyiliğe yatırım yapılır, kötü sözden ve amelden uzak durulur. İstanbul, Ankara, İzmir ve il il Ramazan imsakiyesi sayfasına ahaber.com.tr üzerinden erişim sağlayabilirsiniz. İftar ve sahur vakitlerini sizler için derledik. İşte il il RAmazan imsakiyesi...