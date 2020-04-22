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Haberler Galeri Ramazan imsakiyesi 2020: İlk sahur ve iftar vakti saat kaçta? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il Ramazan imsakiyesi

Ramazan imsakiyesi 2020: İlk sahur ve iftar vakti saat kaçta? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il Ramazan imsakiyesi

2020 Ramazan imsakiyesi yayımlandı. Bir yıl boyunca hasretle beklenen Ramazan ayı 23 Nisan Perşembe gecesini 24 Nisan Cuma'ya bağlayan gece başlayacak. İslam kardeşliğinin pekiştiği müstesna bir zaman olan Ramazan ayı imsakiyesi, Diyanet İşleri Başkanılığı tarafından yayımlandı. İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa ve il il iftar ve sahur vakitleri belli oldu. 2020 imsakiye sayfasına ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, sahur ve iftar vakti saat kaçta? İşte il il 2020 Ramazan imsakiyesi...

Giriş Tarihi: 22.04.2020 16:19 Güncelleme Tarihi: 22.04.2020 16:25
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Ramazan imsakiyesi 2020: İlk sahur ve iftar vakti saat kaçta? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il Ramazan imsakiyesi

Ramazan imsakiyesi 2020, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlandı. On bir ayın sultanı Ramazan ayı için geri sayım başlarken, sahur ve iftar vakitleri belli oldu. Ramazan kötü alışkanlıklara son verme, iyiden, güzelden yana yeni sayfalar açma fırsatıdır. Ramazan sayesinde hayırlı işlerde yarışılır, iyiliğe yatırım yapılır, kötü sözden ve amelden uzak durulur. İstanbul, Ankara, İzmir ve il il Ramazan imsakiyesi sayfasına ahaber.com.tr üzerinden erişim sağlayabilirsiniz. İftar ve sahur vakitlerini sizler için derledik. İşte il il RAmazan imsakiyesi...

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Ramazan imsakiyesi 2020: İlk sahur ve iftar vakti saat kaçta? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il Ramazan imsakiyesi

RAMAZAN NE ZAMAN BAŞLIYOR?

2020 yılı Ramazan ayı 24 Nisan Cuma günü başlayacak. İlk sahura 23 Nisan'ı 24 Nisan'a bağlayan gece kalkılacak. İlk oruç 24 Nisan'da tutulacak.

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Ramazan imsakiyesi 2020: İlk sahur ve iftar vakti saat kaçta? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il Ramazan imsakiyesi

2020 RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?

Bir yıllık maddi ve manevi kirlerin temizlendiği, insani duyguların coştuğu, tevbe edip hakka yönelme şuurunun geliştiği terbiye ayı olan Ramazan ayının sonunda idrak edilen Ramazan Bayramı ise 24 Mayıs Pazar günü başlayacak.

İşte 2020 Ramazan Bayramı takvimi:

23 Mayıs Cumartesi (Arefe günü),
24 Mayıs Pazar (1.Gün),
25 Mayıs Pazartesi (2.Gün),
26 Mayıs Salı (3.Gün) günü kutlanacak.

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Ramazan imsakiyesi 2020: İlk sahur ve iftar vakti saat kaçta? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il Ramazan imsakiyesi

İFTAR VE SAHUR VAKTİ SAAT KAÇTA?

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından 2020 Ramazan imsakiyesi yayımlandı. Haberin devamında il il sahur ve iftar vakitlerini görüntüleyebilirsiniz.

2020 RAMAZAN İMSAKİYESİ İÇİN TIKLAYIN

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Ramazan imsakiyesi 2020: İlk sahur ve iftar vakti saat kaçta? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il Ramazan imsakiyesi