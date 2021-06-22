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Sinop Cezaevi tarihe ışık tuttu! Restorasyon çalışmalarında Selçuk dönemine ait kitabeler ortaya çıktı
Adına şarkılar-türküler yazılan, filmlere konu olan Sinop Tarihi Cezaevi birçok medeniyetin izlerini taşımasıyla da dikkat çekiyor. Türkiye'de en çok ziyaret edilen müzeler arasında yer alan Sinop Tarihi Cezaevi ve Müzesi'nde yaklaşık bir sene önce başlatılan restorasyon çalışmaları sürüyor.
Giriş Tarihi: 22.06.2021 10:17Güncelleme Tarihi: 22.06.2021 10:17