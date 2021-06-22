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Sinop Cezaevi tarihe ışık tuttu! Restorasyon çalışmalarında Selçuk dönemine ait kitabeler ortaya çıktı

Adına şarkılar-türküler yazılan, filmlere konu olan Sinop Tarihi Cezaevi birçok medeniyetin izlerini taşımasıyla da dikkat çekiyor. Türkiye'de en çok ziyaret edilen müzeler arasında yer alan Sinop Tarihi Cezaevi ve Müzesi'nde yaklaşık bir sene önce başlatılan restorasyon çalışmaları sürüyor.

Giriş Tarihi: 22.06.2021 10:17 Güncelleme Tarihi: 22.06.2021 10:17
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Sinop Cezaevi tarihe ışık tuttu! Restorasyon çalışmalarında Selçuk dönemine ait kitabeler ortaya çıktı

Avrupa Birliği'nin destekleriyle Kültür ve Turizm Bakanlığı'nca başlatılan restorasyon çalışmaları sırasında Sinop Tarihi Cezaevi ve Müzesi'nde iki kitabeye rastlandı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Sinop Cezaevi tarihe ışık tuttu! Restorasyon çalışmalarında Selçuk dönemine ait kitabeler ortaya çıktı

Selçuklu dönemine ait olduğu tespit edilen kitabelerin Sinop'un fethi sırasında yazıldığı tahmin ediliyor. Kemerin altında bulunan ve üstü kapatılan kitabelerin Arapça ve Farsça dillerinde yazıldığı tespit edildi.

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Sinop Cezaevi tarihe ışık tuttu! Restorasyon çalışmalarında Selçuk dönemine ait kitabeler ortaya çıktı

Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan İl Kültür ve Turizm Müdür Vekili Metin Süren, "İlimiz zaten bahsettiğim gibi tarih öncesi döneminden günümüze kadar bir çok medeniyete ev sahipliği yapmış, Antik Dönem'de tersane olarak kullanılan şuan ki cezaevinin olduğu yer 1214'te Selçuklu'nun Sinop'u fethetmesinden sonra tersane olarak kullanılmış.

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Sinop Cezaevi tarihe ışık tuttu! Restorasyon çalışmalarında Selçuk dönemine ait kitabeler ortaya çıktı

Bu tersane kısmı daha sonra kemerler kapatılıp iç kale oluşturulup 1882 yılında cezaevi kompleksi inşa edilmiş. Şu anda yaklaşık 15 bin metrekare alana yayılmış bir cezaevi kompleksinden bir yapı topluluğundan bahsediyoruz.

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Sinop Cezaevi tarihe ışık tuttu! Restorasyon çalışmalarında Selçuk dönemine ait kitabeler ortaya çıktı

Antik Dönem'de tersane olarak kullanılan ve Selçuklu döneminde tersane olarak kullanıldığı için 2 tane ana kemer var. Bu kemerler daha sonra cezaevi inşası sırasında kapatıldı. Kapatılırken de bu Fetih'in anısına oraya Selçuklular kitabe yerleştirmişler.