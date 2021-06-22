Sinop Cezaevi tarihe ışık tuttu! Restorasyon çalışmalarında Selçuk dönemine ait kitabeler ortaya çıktı

Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan İl Kültür ve Turizm Müdür Vekili Metin Süren, "İlimiz zaten bahsettiğim gibi tarih öncesi döneminden günümüze kadar bir çok medeniyete ev sahipliği yapmış, Antik Dönem'de tersane olarak kullanılan şuan ki cezaevinin olduğu yer 1214'te Selçuklu'nun Sinop'u fethetmesinden sonra tersane olarak kullanılmış.