İstanbul’da şoke eden an! Börekçi önünde “sipariş kalemiyle” cinayet kamerada

SON DAKİKA | İstanbul Beyoğlu'da bir börekçide çalışan genç, işyerine ait araca şişe fırlatan 43 yaşındaki adamı, sipariş kalemiyle alnından yaraladı. Ağır yaralı bir şekilde hastaneye kaldırılan adam, 1 hafta sonra öldü. Şoke eden cinayet kameralara saniye saniye kameraya yansıdı. Adamın ölüm haberi ile birlikte Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği polisleri tarafından gözaltına alınan saldırgan tutuklandı.