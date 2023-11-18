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İstanbul’da şoke eden an! Börekçi önünde “sipariş kalemiyle” cinayet kamerada

SON DAKİKA | İstanbul Beyoğlu'da bir börekçide çalışan genç, işyerine ait araca şişe fırlatan 43 yaşındaki adamı, sipariş kalemiyle alnından yaraladı. Ağır yaralı bir şekilde hastaneye kaldırılan adam, 1 hafta sonra öldü. Şoke eden cinayet kameralara saniye saniye kameraya yansıdı. Adamın ölüm haberi ile birlikte Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği polisleri tarafından gözaltına alınan saldırgan tutuklandı.

İHA
Giriş Tarihi: 18.11.2023 18:09 Güncelleme Tarihi: 18.11.2023 18:10
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İstanbul’da şoke eden an! Börekçi önünde “sipariş kalemiyle” cinayet kamerada

Vahşet, geçtiğimiz hafta Cuma günü saat 08.00 sıralarında Beyoğlu Tarlabaşı Bulvarı üzerinde meydana geldi.

Sabah saatlerinde arkadaşlarıyla birlikte alkol alan 43 yaşındaki Engin Yalçın biten şişeyi, alkolün etkisiyle bir börekçiye ait araca fırlattı.

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İstanbul’da şoke eden an! Börekçi önünde “sipariş kalemiyle” cinayet kamerada

Bunu gören işyeri çalışanı Derviş K. (21) 3 arkadaşın yanına gelerek şişeyi kimin attığını sordu.

Arkadaşının Yalçın'ı göstermesi üzerine Derviş K., elindeki sipariş kalemiyle Yalçın'ı alnından yaraladı.

Hem kaşı patlayan hem de alnından kan akan Yalçın, kan kaybetmeye başladı. Yaşananlar ise kameralara anbean yansıdı.

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İstanbul’da şoke eden an! Börekçi önünde “sipariş kalemiyle” cinayet kamerada

ŞİŞE ATTI DİYE ALNINDAN KALEMLE YARALADI

Olayın ardından bir süre sonra yere yığılan adamı gören arkadaşları sağlık ekiplerine ihbarda bulundu.

Kısa sürede gelen sağlık ekipleri, ağır yaralı adamı yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırarak tedavi altına aldı.

Olayla ilgili çalışma başlatan Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği polisleri, saldırganı tespit etmek için olay yerindeki güvenlik kamera görüntülerini incelemeye aldı. Yapılan inceleme sonucunda şahsın börekçide çalışan Derviş K. olduğu tespit edildi.

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İstanbul’da şoke eden an! Börekçi önünde “sipariş kalemiyle” cinayet kamerada

BEYOĞLU ASAYİŞ POLİSİ KISKIVRAK YAKALADI

Ardından börekçiye giden polis, saldırganı yakaladı.

Gözaltına alınarak emniyete götürülen şahıs, işyeri aracına şişe fırlatmasından dolayı tartıştığı şahsın alnına elindeki kalemle vurduğunu söyledi.

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İstanbul’da şoke eden an! Börekçi önünde “sipariş kalemiyle” cinayet kamerada

Emniyette "kasten yaralama" suçundan adli işlem yapılan Derviş K. çıkartıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.