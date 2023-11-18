18 Kasım 2023, Cumartesi
İstanbul’da şoke eden an! Börekçi önünde “sipariş kalemiyle” cinayet kamerada
SON DAKİKA | İstanbul Beyoğlu'da bir börekçide çalışan genç, işyerine ait araca şişe fırlatan 43 yaşındaki adamı, sipariş kalemiyle alnından yaraladı. Ağır yaralı bir şekilde hastaneye kaldırılan adam, 1 hafta sonra öldü. Şoke eden cinayet kameralara saniye saniye kameraya yansıdı. Adamın ölüm haberi ile birlikte Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği polisleri tarafından gözaltına alınan saldırgan tutuklandı.
Giriş Tarihi: 18.11.2023 18:09 Güncelleme Tarihi: 18.11.2023 18:10
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