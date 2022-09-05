SİHA’lar Türkiye ve KKTC’nin ormanlarını gözetliyor!

İHA'lardan elde edilen görüntüler ise OGM Yangın Yönetim Merkezi'nde anlık takip ediliyor. İHA'ların ilettiği görüntüler üzerinden ormanların durumu ile arazöz, iş makinesi, uçak ve helikopter gibi araçların çalışmalar izleniyor. İHA görüntüsündeki termal ısı kaynakları tespit edilerek, o bölgelere yönlendirme yapılıyor.