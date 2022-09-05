05 Eylül 2022, Pazartesi
SİHA'lar Türkiye ve KKTC'nin ormanlarını gözetliyor!
Orman Genel Müdürlüğü bünyesinde sayıları 8'e çıkarılan insansız hava araçları (İHA) ile Türkiye ve KKTC'de, 7 gün 24 saat, dakikada 12,5 milyon hektar alan taranarak yangınlara karşı denetim yapılıyor. Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey, "İHA'lar, yangın mahallinden aktardıkları görüntülerle sanki yangın alanındaymışız gibi yangını kontrol etmemizi sağlıyor" dedi.
Giriş Tarihi: 05.09.2022 09:45 Güncelleme Tarihi: 05.09.2022 09:46
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