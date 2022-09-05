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SİHA'lar Türkiye ve KKTC'nin ormanlarını gözetliyor!

Orman Genel Müdürlüğü bünyesinde sayıları 8'e çıkarılan insansız hava araçları (İHA) ile Türkiye ve KKTC'de, 7 gün 24 saat, dakikada 12,5 milyon hektar alan taranarak yangınlara karşı denetim yapılıyor. Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey, "İHA'lar, yangın mahallinden aktardıkları görüntülerle sanki yangın alanındaymışız gibi yangını kontrol etmemizi sağlıyor" dedi.

Giriş Tarihi: 05.09.2022 09:45 Güncelleme Tarihi: 05.09.2022 09:46
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SİHA’lar Türkiye ve KKTC’nin ormanlarını gözetliyor!

Orman Genel Müdürlüğü, yangınlara karşı teknolojik denetimleri artırıyor. OGM bünyesinde sayıları 8'e çıkarılan insansız hava araçları ile Türkiye'de; Hatay'dan Çanakkale'ye kadar ve KKTC'de 7 gün 24 saat boyunca dakikada 12,5 milyon hektar alan taranarak orman yangınlarına karşı denetim yapılıyor.

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SİHA’lar Türkiye ve KKTC’nin ormanlarını gözetliyor!

23 bin fit yüksekliğe ulaşan İHA'lar, yangınların genel gidişatının görülmesi, ısı noktalarının tespiti ve müdahale yerlerinin belirlenmesinde başrol oynuyor.

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SİHA’lar Türkiye ve KKTC’nin ormanlarını gözetliyor!

İHA'lardan elde edilen görüntüler ise OGM Yangın Yönetim Merkezi'nde anlık takip ediliyor. İHA'ların ilettiği görüntüler üzerinden ormanların durumu ile arazöz, iş makinesi, uçak ve helikopter gibi araçların çalışmalar izleniyor. İHA görüntüsündeki termal ısı kaynakları tespit edilerek, o bölgelere yönlendirme yapılıyor.

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SİHA’lar Türkiye ve KKTC’nin ormanlarını gözetliyor!

"ORMANCILIK FAALİYETLERİNDE TEKNOLOJİYİ KULLANIYORUZ"

Yangınla mücadele kapsamında kullandıkları envanterin yerli üretim olması konusunda özenli davrandıklarını belirten Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey, şu ifadeleri kullandı;

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SİHA’lar Türkiye ve KKTC’nin ormanlarını gözetliyor!

"Kamu kurumları arasında teknolojiyi en iyi kullananlardan biri OGM'dir. Orman yangınları başta olmak üzere tüm ormancılık faaliyetlerinde teknolojiyi kullanıyoruz. Dünyada, ABD'den sonra orman yangınlarıyla mücadelede İHA kullanan ilk ülkeyiz."