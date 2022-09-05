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Haberler Galeri Aç kurtlar çiftliği basıp inekleri yedi! Hayvanlarını kaybeden kişi katliam yaptı | Termal kamera ile kayda aldılar

Aç kurtlar çiftliği basıp inekleri yedi! Hayvanlarını kaybeden kişi katliam yaptı | Termal kamera ile kayda aldılar

Dehşete düşüren görüntüler sosyal medyadan paylaşıldı. Amerika Birleşik Devletleri'nin Güney Dakota eyaletinde aç kurtlar inek çiftliğini bastı. Her geçen gün hayvanlarını kaybeden çiftlik sahibi çözümü katliamda buldu. Kurtları tek tek öldüren kişiler o anları termal kamera ile kayda aldı.

Giriş Tarihi: 05.09.2022 09:54 Güncelleme Tarihi: 05.09.2022 10:20
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Aç kurtlar çiftliği basıp inekleri yedi! Hayvanlarını kaybeden kişi katliam yaptı | Termal kamera ile kayda aldılar

Sosyal paylaşım sitesi YouTube'da paylaşılan bir video izleyenleri dehşete düşürdü. Ultimate Night Vision adlı kanalın bu ay yüklediği video 10 milyon izlenmeye yaklaştı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Aç kurtlar çiftliği basıp inekleri yedi! Hayvanlarını kaybeden kişi katliam yaptı | Termal kamera ile kayda aldılar

ABD'nin Güney Dakota eyaletinde bulunan bir inek çifliği bölgedeki kurtların hedefi haline geldi.

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Aç kurtlar çiftliği basıp inekleri yedi! Hayvanlarını kaybeden kişi katliam yaptı | Termal kamera ile kayda aldılar

Neredeyse her gün bir ineğini kaybeden kişi bu durumdan iyice rahatsız olunca çözümü avcıları olay yerine çağırmakta buldu.

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Aç kurtlar çiftliği basıp inekleri yedi! Hayvanlarını kaybeden kişi katliam yaptı | Termal kamera ile kayda aldılar

Avcılar termal kamera ile gece saatlerinde kurtların çiftliğe geldi sırada pusu kurarak hayvanları katletti.

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Aç kurtlar çiftliği basıp inekleri yedi! Hayvanlarını kaybeden kişi katliam yaptı | Termal kamera ile kayda aldılar

Avcılar o anları kayda alırken takipçileriyle paylaştı.