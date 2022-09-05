Aç kurtlar çiftliği basıp inekleri yedi! Hayvanlarını kaybeden kişi katliam yaptı | Termal kamera ile kayda aldılar

Dehşete düşüren görüntüler sosyal medyadan paylaşıldı. Amerika Birleşik Devletleri'nin Güney Dakota eyaletinde aç kurtlar inek çiftliğini bastı. Her geçen gün hayvanlarını kaybeden çiftlik sahibi çözümü katliamda buldu. Kurtları tek tek öldüren kişiler o anları termal kamera ile kayda aldı.

Giriş Tarihi: 05.09.2022 09:54 Güncelleme Tarihi: 05.09.2022 10:20 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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