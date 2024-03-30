’Sıfır Atık’ dünyaya nefes oldu! Bir tohumdan yeşeren gelecek

TÜRKİYE AB ÜLKELERİNİ SOLLADI

Sıfır Atık Günü'nün ikinci yılında, dünya çapında birçok başarılı atık yönetimi projesi ve girişim, göz kamaştırıcı sonuçlar elde etti. Bugün, dünya genelinde pek çok ülke ve topluluk, atık azaltma stratejilerini gözden geçiriyor ve herkesi daha sorumlu davranmaya teşvik ediyor.