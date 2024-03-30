'Sıfır Atık' dünyaya nefes oldu! Bir tohumdan yeşeren gelecek
BM tarafından kabul edilen '30 Mart Uluslararası Sıfır Atık Günü', 2. yılını kutluyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan öncülüğünde sınırları aşan bir çevre hareketine dönüşen ve 105 ülkenin destek verdiği Sıfır Atık Projesi, küresel düzeyde önemli bir bilinç oluşturdu.
Giriş Tarihi: 30.03.2024
10:29 Güncelleme Tarihi: 30.03.2024
11:16
Türkiye, 2017 yılında Sıfır Atık Projesi ile tanıştı ve o zamandan bu yana önemli bir yol kat etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde başlatılan proje, toplumdan büyük destek gördü ve sınırları aşan bir çevre hareketine dönüştü.
Kısa sürede büyük bir başarıya imza atan proje, 2 yıl önce başarısını taçlandırdı. Türkiye'nin ana sunucu, 105 ülkenin ise ortak sunucu olduğu Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'nda, 30 Mart Uluslararası Sıfır Atık Günü ilan edildi.
TÜRKİYE AB ÜLKELERİNİ SOLLADI Sıfır Atık Günü'nün ikinci yılında, dünya çapında birçok başarılı atık yönetimi projesi ve girişim, göz kamaştırıcı sonuçlar elde etti. Bugün, dünya genelinde pek çok ülke ve topluluk, atık azaltma stratejilerini gözden geçiriyor ve herkesi daha sorumlu davranmaya teşvik ediyor.
Ülkemizde ise geri dönüşüm oranları önemli ölçüde arttı. 2017 yılında yüzde 13 olan geri dönüşüm oranı, 2023 yılında yüzde 35'e yükseldi. Türkiye, geri dönüşüm oranında Avrupa Birliği ortalamasının üzerine çıktı.
ATIKSIZ YAŞAMA ALIŞIYORUZ Sıfır Atık Projesi, atık yönetimi konusundaki farkındalığı önemli ölçüde artırdı. Artık insanlar, atıkların geri dönüştürülmesinin önemini daha iyi anlıyor ve günlük yaşamlarında daha az atık üretmeye çalışıyor. 2017 yılında günlük 1,2 kg olan kişi başı atık miktarı, 2023 yılında 0,8 kg'a düştü. Evlerden işyerlerine, okullardan kamu kurumlarına kadar her yerde sıfır atık uygulamaları hayata geçirildi. Ekonomik ve sosyal faydalar sağlandı. Geri dönüşümün artmasıyla yeni iş imkanları oluşturuldu ve kaynak tasarrufu sağlandı.