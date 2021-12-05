Şiddetli sağanak sonrası su baskını! Ağaçlar devrildi evleri su bastı

Muğla'nın Marmaris ve Milas ilçelerinin yanında Aydın'da da etkili olan sağanak yağış ve fırtına akşam saatlerinde şiddetini artırdı. Şiddetli yağmurun ardından bölgede çok sayıda su baskını yaşandı. Yağmur suları yollardan dere olup aktı, depoları su bastı. Suyun önünü kesmeye çalışan vatandaşlar arabalarını kurtarmaya çalıştı.

Giriş Tarihi: 05.12.2021 01:19 Güncelleme Tarihi: 05.12.2021 01:19 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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