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Haberler Galeri İşte il olmaya aday ilçeler! 922 ilçe arasından ayrılıp 81 ilin arasına katılabilirler

İşte il olmaya aday ilçeler! 922 ilçe arasından ayrılıp 81 ilin arasına katılabilirler

Türkiye Cumhuriyeti'nin resmi olarak 81 ili bulunuyor. Bu 81 kente bağlı 922 de ilçe var. Son olarak 13 il büyükşehir olmuş ve Türkiye'deki büyükşehirlerin sayısı 30'u bulmuştu. Özellikle büyükşehir merkezlerindeki kimi ilçelerin nüfusları birçok ilden bile büyük. Kalabalık nüfusu ve işlek yaşamıyla dikkat çeken birçok il, büyükşehir olacağı günü ilçeler ise il olmayı bekliyor. Türkiye'de büyükşehir olabilecek iller hangileri? Hangi ilçeler il olabilir?

Giriş Tarihi: 05.12.2021 06:07 Güncelleme Tarihi: 05.12.2021 06:07
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İşte il olmaya aday ilçeler! 922 ilçe arasından ayrılıp 81 ilin arasına katılabilirler

İL OLMAYA ADAY 25 İLÇE

İşte Türkiye'de bağlı olduğu ilin merkez ilçesine uzaklığı, nüfus büyüklüğü, sosyo-ekonomik koşulları gibi kriterlerle il olmaya en yakın ilçeler...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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İşte il olmaya aday ilçeler! 922 ilçe arasından ayrılıp 81 ilin arasına katılabilirler

Midyat, Mardin
Nüfus: 108.242

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İşte il olmaya aday ilçeler! 922 ilçe arasından ayrılıp 81 ilin arasına katılabilirler

Yüksekova, Hakkari
Nüfus: 112.826.

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İşte il olmaya aday ilçeler! 922 ilçe arasından ayrılıp 81 ilin arasına katılabilirler

Kahta, Adıyaman
Nüfus: 120.378.

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İşte il olmaya aday ilçeler! 922 ilçe arasından ayrılıp 81 ilin arasına katılabilirler

Edremit, Balıkesir
Nüfus: 121.437.