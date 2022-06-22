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Haberler Galeri Şiddet gösteren eşini bıçaklayarak öldüren Fatma tahliye oldu! Kayınvalidesi mutluluk gözyaşlarına boğuldu

Şiddet gösteren eşini bıçaklayarak öldüren Fatma tahliye oldu! Kayınvalidesi mutluluk gözyaşlarına boğuldu

Konya'da duvarda gördüğü böcek sebebiyle 2 evladı ile kendisini döven 48 yaşındaki alkollü eşi Mustafa Koç'u bıçaklayarak katleden 52 yaşındaki Fatma Koç, yargılanmasına başlandığı ilk mahkemede serbest bırakıldı. Duruşmaya gelen Fatma Koç'un kayınvalidesi Güllü Koç, karar ardından mutluluk gözyaşı döktü.

DHA
Giriş Tarihi: 22.06.2022 18:59 Güncelleme Tarihi: 22.06.2022 18:59
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Şiddet gösteren eşini bıçaklayarak öldüren Fatma tahliye oldu! Kayınvalidesi mutluluk gözyaşlarına boğuldu

Olay, 4 Ocak'ta saat 19.30 sularında Konya'nın Beyşehir ilçesi Hamidiye Mahallesi'nde yaşandı. Eve alkollü geldiği iddia edilen Mustafa Koç, söylenenlere göre lavabonun kenarında gördüğü böcek sebebiyle 17 yaşındaki oğlu, 13 yaşındaki kızı ve eşi Fatma Koç'u darp etmeye başladı. 3 çocuk sahibi Fatma Koç, saldırıdan kurtulup mutfaktan aldığı bıçağı eşinin göğsüne saplayarak katletti. Olayın akabinde gözaltına alınan Fatma Koç tutuklandı.

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Şiddet gösteren eşini bıçaklayarak öldüren Fatma tahliye oldu! Kayınvalidesi mutluluk gözyaşlarına boğuldu

'OĞLUM DEMEKTEN UTANIYORUM'

Hakkında 'kasten öldürme' suçundan dava açılan Fatma Koç, Seydişehir Ağır Ceza Mahkemesi'nde bugün ilk kez hakim karşısına çıktı. Mahkeme heyeti duruşmada önce tarafları dinledi. Davaya katılarak şikayetçi olmadığını söyleyen Mustafa Koç'un annesi Güllü Koç, "Ona oğlum demekten utanıyorum. Çok eziyet eden biriydi. Ben gelinimden şikayetçi değilim o karıncayı bile incitmeyen bir kadın. Oğlumun yanında ona 24 yıl katlandı. Ben gelinimin tahliyesini istiyorum" dedi.

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Şiddet gösteren eşini bıçaklayarak öldüren Fatma tahliye oldu! Kayınvalidesi mutluluk gözyaşlarına boğuldu

"KARDEŞİMİ KAFASINDAN TUTUP DUVARA VURDU"

Fatma Koç'un oğlu E.K duruşmadaki ifadesinde, "Babam sürekli eziyet ederdi, döverdi, alkol alırdı. Annem sürekli engel olmaya çalışırdı. Olay günü alkollü geldi. Annem ve ben kolundan tutup içeri aldık. Tuvalete gitti duvardaki örümceği görmüş. Kardeşimi çağırdı, kafasından tutup duvara vurdu. Sonra kardeşimi kafasını duvara vura vura götürdü. Kardeşimi kurtarmaya çalıştım, 'baba vurma' dedim. 'Ölsün gebersin' dedi. Annem mutfaktan bıçağı alıp babama gösterdi. 'Çocukları bırak' dedi. Annemin üzerine gitti, annem bıçağı savurdu. Annem bir daha savurdu, o sırada babam tokat attı. Annem savurduğu bıçağı görmeden o sırada bıçak göğsüne gelmiş. Babam göğsünü tutarak içeri girdi annem bağırmaya başladı. 'Çocuklar yardım edin' dedi ambulans geldi. O sırada babam ölmüştü" dedi.

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Şiddet gösteren eşini bıçaklayarak öldüren Fatma tahliye oldu! Kayınvalidesi mutluluk gözyaşlarına boğuldu

"ANNEM BIÇAĞI KORKUTMAK AMAÇLI ALDI"

Kızı H.K. ise "Babam devamlı alkollü gelirdi. OIay günü babam eve küfrederek geldi. Bana kapıda 'bana niye bakmıyorsun' diyerek tokat attı. Annemden para istedi. Annem 'nereden bulayım' dedi. Babam anneme yumruk ve tokat attı. Beni duvara çarptı. Annem bıçağı korkutmak amaçlı aldı. Annem kimseye zar verecek biri değil. Sonra bıçağı savurdu göğsüne battı. Babam annemin elinden tuttu bıçak yere düştü. Babam göğsünü tutarak odaya gitti annem bağırdı 'babanıza bir şey oldu' dedi. Sonra ben babaannemlere haber verdim" şeklinde konuştu.

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Şiddet gösteren eşini bıçaklayarak öldüren Fatma tahliye oldu! Kayınvalidesi mutluluk gözyaşlarına boğuldu

'KIZIMIN YANAĞINDA 5 PARMAĞININ İZİ ÇIKTI'

Fatma Koç da savunmasında olay günü eşinin eve alkollü geldiğini kızıyla birlikte odaya aldıklarını belirtti. Bu sırada eşinin, kızına tokat attığını belirten Fatma Koç, ''Kızımın yanağında 5 parmağının izi çıktı. Çocuğum ağlayamadı bile. Çünkü ağladığında da dövüyordu. Salona geçip üstünü çıkardı. Sonra lavaboya giderken benim ve kendi ailesine küfür ediyordu. Kendisi renkli haplardan kullanıyordu. Bunlar uyuşturucuya benzer haplardı. Benden hap alacağım, diyerek para istedi. Paranın olmadığını söyleyince de bana yumruk ve tokatla saldırdı. Daha önce de uyguladığı şiddete dişlerimi kırmıştı'' dedi.