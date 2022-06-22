Şiddet gösteren eşini bıçaklayarak öldüren Fatma tahliye oldu! Kayınvalidesi mutluluk gözyaşlarına boğuldu

'KIZIMIN YANAĞINDA 5 PARMAĞININ İZİ ÇIKTI'



Fatma Koç da savunmasında olay günü eşinin eve alkollü geldiğini kızıyla birlikte odaya aldıklarını belirtti. Bu sırada eşinin, kızına tokat attığını belirten Fatma Koç, ''Kızımın yanağında 5 parmağının izi çıktı. Çocuğum ağlayamadı bile. Çünkü ağladığında da dövüyordu. Salona geçip üstünü çıkardı. Sonra lavaboya giderken benim ve kendi ailesine küfür ediyordu. Kendisi renkli haplardan kullanıyordu. Bunlar uyuşturucuya benzer haplardı. Benden hap alacağım, diyerek para istedi. Paranın olmadığını söyleyince de bana yumruk ve tokatla saldırdı. Daha önce de uyguladığı şiddete dişlerimi kırmıştı'' dedi.