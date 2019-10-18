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Şiddet gördüğü için ABD'li eşinden ayrıldı, çocuklarını istiyor

ABD'nin Florida eyaletinde şiddet gördüğü gerekçesiyle boşandığı eski FBI çalışanı eşi Micah Dwain Tharpe'nin (45), kendisine tuzak kurarak, 9 yaşındaki kızı Leila Hazan ve 8 yaşındaki oğlu Alexander Cihan Tharpe'ın velayetini aldığını öne süren Adanalı bilgisayar uzmanı Serap (Sarah) Canoğulları (44), çocuklarına kavuşmak için Türk yetkililerden yardım istedi. Hukuk mücadelesini Amerika'da sürdüren, aynı zamanda ABD vatandaşı olan anne, "Çocukların babaları, eski FBI çalışanı olduğu için tanıdığı polis ve hakimler sayesinde, çocukları rehin almışım gibi gösterip, beni tuzağa düşürdü. Terörist olmakla bile suçlandım. Tehditler nedeniyle Türkiye'ye dönmek zorunda kaldım, lütfen yardım edin" dedi.

Giriş Tarihi: 18.10.2019 14:43 Güncelleme Tarihi: 18.10.2019 14:45
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Şiddet gördüğü için ABD'li eşinden ayrıldı, çocuklarını istiyor

Adanalı Serap Canoğulları, 20'li yaşlarının başında üniversite eğitimi için ABD'ye gitti. Bilgisayar ve yazılım üzerine lisans ile yüksek lisans yapan Canoğulları, 2002 yılında yılında Florida eyaletinde yaşayan FBI çalışanı Micah Dwain Tharpe ile tanıştı. Bir süre sonra evlenen çiftin, Leila Hazan ismini verdikleri kız çocukları dünyaya geldi.

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Şiddet gördüğü için ABD'li eşinden ayrıldı, çocuklarını istiyor

İddiaya göre, bu süreçte 'uyumsuzluk ve agresifliğe bağlı problemler yaşadığı, kriminal olaylara karıştığı' gerekçesiyle Micah Dwain Tharpe'ın FBI'dan ayrılması istendi. Aksi halde kovulacağı bildirilen Tharpe, istifa etti. Ardından da Florida eyaletindeki New Port Richey kentine bağlı Pasco'daki West Pasco Government Center'da (Hükümet Merkezi) yönetici olarak çalışmaya başladı.

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Şiddet gördüğü için ABD'li eşinden ayrıldı, çocuklarını istiyor

HAMİLEYKEN DE ŞİDDET DEVAM ETTİ
Bu süreçte ABD vatandaşılığı elde eden Serap Canoğulları, 'Sarah' ismini aldı. Ancak eşi tarafından fiziksel ve psikolojik şiddete maruz kaldı. Serap, ikinci çocuğuna hamileyken, eşinden ayrılıp, eve çıktı. Hamileliği döneminde de şiddete uğrayan Canoğulları, 2011 yılında Alexander Cihan adını verdiği oğlunu prematüre olarak dünyaya getirdi.

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Şiddet gördüğü için ABD'li eşinden ayrıldı, çocuklarını istiyor

Çocuklarını zaman zaman babalarıyla görüştüren Canoğulları, eşini 2014 yılında boşanmaya ikna edebildi. Boşanmayla birlikte 2 çocuğun velayeti annelerine verildi.

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Şiddet gördüğü için ABD'li eşinden ayrıldı, çocuklarını istiyor

MÜSLÜMANLIĞIM TERÖRİSTLİK SAYILDI
Serap Canoğulları'nın iddiasına göre, boşandıktan kısa süre sonra eski eş, genç kadını doğum günü olan 10 Nisan günü çocuklarıyla birlikte evine davet etti. Ancak 5 yıl önceki bu davet annenin 2 çocuğunun velayetini kaybetmesine neden oldu. Canoğulları, bundan sonra yaşananları şöyle anlattı: