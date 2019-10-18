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Türkiye'de 30 il büyükşehir olabilir! İşte büyükşehir olmaya aday o iller...

Son olarak 13 il büyükşehir olmuş ve Türkiye'deki büyükşehirlerin sayısı 30'u bulmuştu. 30 il daha büyükşehir olmaya göz kırpıyor. Kalabalık nüfusu ve işlek yaşamıyla dikkat çeken birçok il, büyükşehir olacağı günü bekliyor. Peki Türkiye'de büyükşehir olabilecek iller hangileri? Hangi illerimiz büyükşehir olmaya adaylar?

Giriş Tarihi: 18.10.2019 15:08 Güncelleme Tarihi: 18.10.2019 15:14
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Türkiye'de 30 il büyükşehir olabilir! İşte büyükşehir olmaya aday o iller...

AFYONKARAHİSAR

709.015 kişi

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Türkiye'de 30 il büyükşehir olabilir! İşte büyükşehir olmaya aday o iller...

SİVAS

618.617 kişi

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Türkiye'de 30 il büyükşehir olabilir! İşte büyükşehir olmaya aday o iller...

ADIYAMAN

602.774 kişi

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Türkiye'de 30 il büyükşehir olabilir! İşte büyükşehir olmaya aday o iller...

ZONGULDAK

595.907 kişi

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Türkiye'de 30 il büyükşehir olabilir! İşte büyükşehir olmaya aday o iller...

TOKAT

593.990 kişi