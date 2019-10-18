Türkiye'de 30 il büyükşehir olabilir! İşte büyükşehir olmaya aday o iller...

Son olarak 13 il büyükşehir olmuş ve Türkiye'deki büyükşehirlerin sayısı 30'u bulmuştu. 30 il daha büyükşehir olmaya göz kırpıyor. Kalabalık nüfusu ve işlek yaşamıyla dikkat çeken birçok il, büyükşehir olacağı günü bekliyor. Peki Türkiye'de büyükşehir olabilecek iller hangileri? Hangi illerimiz büyükşehir olmaya adaylar?