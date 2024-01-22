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Sibel Kahraman'a kabusu yaşattı! Kahraman'ın sözleri kan dondurdu: 9 kafa darbesi, vücudunda sigara söndürme...
Bursa'da eğlence merkezinde gördüğü eski sevgilisi 34 yaşındaki Sibel Kahraman'ı zorla dışarı çıkarıp bindirdiği otomobilinde, yüzüne attığı 9 kafa darbesiyle yaralayan tutuklu sanık İrfan Şahin'in 9 yıla kadar hapis istemiyle yargılanmasına başlandı. Son duruşmada Kahraman'ın anlattıkları kan dondurdu.
Giriş Tarihi: 22.01.2024 12:50Güncelleme Tarihi: 22.01.2024 12:50