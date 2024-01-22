Sibel Kahraman’a kabusu yaşattı! Kahraman’ın sözleri kan dondurdu: 9 kafa darbesi, vücudunda sigara söndürme...

Sibel Kahraman, 2013'te erkek arkadaşı İrfan Şahin ile tanıştı. Uzun süre birliktelikten sonra Kahraman, 2022'de iddiaya göre, kendisine cinsel içerikli mesajlar gönderdiğini öne sürdüğü Şahin'den ayrılmaya karar verdi. Bunun üzerine Şahin, farklı tarihlerde Kahraman'ın evine ya da iş yerine gidip, rahatsız etmeye başladı.