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Sibel Kahraman'a kabusu yaşattı! Kahraman'ın sözleri kan dondurdu: 9 kafa darbesi, vücudunda sigara söndürme...

Bursa'da eğlence merkezinde gördüğü eski sevgilisi 34 yaşındaki Sibel Kahraman'ı zorla dışarı çıkarıp bindirdiği otomobilinde, yüzüne attığı 9 kafa darbesiyle yaralayan tutuklu sanık İrfan Şahin'in 9 yıla kadar hapis istemiyle yargılanmasına başlandı. Son duruşmada Kahraman'ın anlattıkları kan dondurdu.

Giriş Tarihi: 22.01.2024 12:50 Güncelleme Tarihi: 22.01.2024 12:50
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Sibel Kahraman’a kabusu yaşattı! Kahraman’ın sözleri kan dondurdu: 9 kafa darbesi, vücudunda sigara söndürme...

Suçlamaları reddeden Şahin, Kahraman'ın, evine girerken düştüğünü iddia etti. Kahraman ise eski sevgilisinin daha önce de şiddet uyguladığını ve vücudunda sigara söndürdüğünü söyledi.

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Sibel Kahraman’a kabusu yaşattı! Kahraman’ın sözleri kan dondurdu: 9 kafa darbesi, vücudunda sigara söndürme...

Sibel Kahraman, 2013'te erkek arkadaşı İrfan Şahin ile tanıştı. Uzun süre birliktelikten sonra Kahraman, 2022'de iddiaya göre, kendisine cinsel içerikli mesajlar gönderdiğini öne sürdüğü Şahin'den ayrılmaya karar verdi. Bunun üzerine Şahin, farklı tarihlerde Kahraman'ın evine ya da iş yerine gidip, rahatsız etmeye başladı.

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Sibel Kahraman’a kabusu yaşattı! Kahraman’ın sözleri kan dondurdu: 9 kafa darbesi, vücudunda sigara söndürme...

2023 Eylül'de kız arkadaşı ile eğlence merkezine giden Kahraman, saat 04.00 sıralarında kendisini takip eden eski sevgilisinin saldırısına uğradı. Şahin, eski sevgilisini zorla otomobile bindirdi. Kız arkadaşının ise arka koltukta oturmasına izin veren Şahin, otomobiliyle eğlence merkezinden ayrılırken kendisine tepki gösteren Sibel Kahraman'ın yüzüne 9 kez kafa atıp yaraladı.

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Sibel Kahraman’a kabusu yaşattı! Kahraman’ın sözleri kan dondurdu: 9 kafa darbesi, vücudunda sigara söndürme...

Yüzü tanınmayacak duruma gelen Kahraman, aracın kırmızı ışıkta durması üzerine kız arkadaşı ile araçtan inip yardım istedi. Şahin, otomobiline tekrar zorla bindirdiği kadına hakaret edip şiddet uygulayıp evinin önüne getirerek, 'Hadi şimdi git ve şikayet et" diye bırakıp uzaklaştı.

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Sibel Kahraman’a kabusu yaşattı! Kahraman’ın sözleri kan dondurdu: 9 kafa darbesi, vücudunda sigara söndürme...

ŞİKAYET ÜZERİNE TUTUKLANDI
Polis merkezine giden Sibel Kahraman, eski sevgilisinden şikayetçi oldu. Sevk edildiği devlet hastanesinde aldığı kafa darbeleriyle yüzünde saptanan kırıkların, Kahraman'ın, hayat fonksiyonlarını hafif derecede etkileyecek nitelikte olduğu belirlendi.