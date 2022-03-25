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Haberler Galeri Evinin bahçesine öyle bir şey yaptı ki görenler hemen kolları sıvadı!

Evinin bahçesine öyle bir şey yaptı ki görenler hemen kolları sıvadı!

Keyfine düşkün bir adam evinin bahçesine yaptığı şeyle görenleri şaşkına uğrattı. Herkesin hayali olan bahçede mangal keyfine yeni soluk getiren şahıs, yaptığı mangal ile görenlerden büyük beğeni topladı. Çok ucuza mal ettiği mangal ocağının yapılışını an be an kameraya kaydeden kişi, o anları sosyal medya hesabından paylaştı.

Giriş Tarihi: 25.03.2022 10:04 Güncelleme Tarihi: 25.03.2022 10:04
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Evinin bahçesine öyle bir şey yaptı ki görenler hemen kolları sıvadı!

İşte herkesin merakla beklediği o mangal ocağının yapılışı...

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Evinin bahçesine öyle bir şey yaptı ki görenler hemen kolları sıvadı!
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Evinin bahçesine öyle bir şey yaptı ki görenler hemen kolları sıvadı!
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Evinin bahçesine öyle bir şey yaptı ki görenler hemen kolları sıvadı!
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Evinin bahçesine öyle bir şey yaptı ki görenler hemen kolları sıvadı!