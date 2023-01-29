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Haberler Galeri Seyir halindeki İETT otobüsü alev alev yandı! Otobüsün şoförü son anda kendini dışarı attı

Seyir halindeki İETT otobüsü alev alev yandı! Otobüsün şoförü son anda kendini dışarı attı

Sultangazi, TEM Otoyolu'nda seyir halindeki İETT otobüsünde yangın çıktı. Otobüsün şoförü son anda kendini dışarı atarken, kısa sürede büyüyen alevler tüm otobüsü sardı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, alev alev yanan otobüsü güçlükle söndürdü.

Giriş Tarihi: 29.01.2023 08:12 Güncelleme Tarihi: 29.01.2023 09:15
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Seyir halindeki İETT otobüsü alev alev yandı! Otobüsün şoförü son anda kendini dışarı attı

Yangın, saat 05.45 sıralarında TEM Otoyolu Edirne istikameti Küçükköy yol ayrımında meydana geldi.

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Seyir halindeki İETT otobüsü alev alev yandı! Otobüsün şoförü son anda kendini dışarı attı

Edinilen bilgiye göre, içinde yolcusu bulunmayan seyir halindeki 34 TP 7152 plakalı İETT otobüsünden alevlerin yükseldiğini gören şoför, hemen aracı kenara çekip son anda kendini dışarı attı.

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Seyir halindeki İETT otobüsü alev alev yandı! Otobüsün şoförü son anda kendini dışarı attı

Otobüsün şoförü durumu itfaiye ve polis ekiplerine haber verdi.

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Seyir halindeki İETT otobüsü alev alev yandı! Otobüsün şoförü son anda kendini dışarı attı

ALEVLER TÜM OTOBÜSÜ SARDI
Alevler otobüsü kısa sürede sardı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri alev alev yanan otobüse müdahale ederken, polis ekipleri de yolda geniş güvenlik önlemi aldı.

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Seyir halindeki İETT otobüsü alev alev yandı! Otobüsün şoförü son anda kendini dışarı attı

İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla otobüsteki alevler söndürüldü. Yangın sonrası herhangi bir yaralanma ve can kaybı yaşanmazken, otobüs kullanılamaz hale geldi. Yanan otobüs itfaiye ekiplerinin çalışmasının ardından çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı. Yolun temizlenmesinin ardından polis kapattığı şeritleri trafiğe açtı.