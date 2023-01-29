Seyir halindeki İETT otobüsü alev alev yandı! Otobüsün şoförü son anda kendini dışarı attı

Sultangazi, TEM Otoyolu'nda seyir halindeki İETT otobüsünde yangın çıktı. Otobüsün şoförü son anda kendini dışarı atarken, kısa sürede büyüyen alevler tüm otobüsü sardı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, alev alev yanan otobüsü güçlükle söndürdü.

Giriş Tarihi: 29.01.2023 08:12 Güncelleme Tarihi: 29.01.2023 09:15 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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