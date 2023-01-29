29 Ocak 2023, Pazar
Cinsiyetsizlik tuzağına dikkat! En tehlikeli dönem ergenlik
TBMM Anayasa Komisyonu'nun, başörtüsü ve ailenin korunmasına ilişkin anayasa değişiklik teklifinin görüşmelerinde ürkütücü tablo gözler önüne serildi. Bu konuda araştırmalar yapan ve kitapları da olan Prof. Dr. Zeki Bayraktar, "LGBT salgına dönüşüyor. 5 yıl içinde patlama yaşanabilir" dedi. Her türlü medya güçleriyle dört bir yandan saldırıyorlar. "Mesele eşcinsellik değil, siz hâlâ anlamadınız mı arkadaşlar!" diyenleri ise 'gericilik'le, 'yobazlık'la suçluyorlar... Ama artık maskeleri düşüyor! LGBT lobisi; ergenlerde sadece yüzde 2 oranında görülen 'cinsiyet hoşnutsuzluğu' durumunu kullanıp bu açıktan saldırıyor ve gençlerin gözünü boyuyor! Ama bir yandan da lobinin üstünü kapatmaya çalıştığı çok önemli bir konu açığa çıkıyor: Cinsiyet değiştirdiği için pişman olup 'geri dönmek' isteyenlerin sayısı hızla yükseliyor!
Giriş Tarihi: 29.01.2023 09:16 Güncelleme Tarihi: 29.01.2023 09:25
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