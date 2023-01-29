Cinsiyetsizlik tuzağına dikkat! En tehlikeli dönem ergenlik

- AİLEDE GÖRDÜKLERİ KADIN VE ERKEK ROL MODELLERİNİN ÖNEMİ NEDİR BU SÜREÇTE?

- Kız çocukları kadın rolünü annesini izleyerek, onu taklit ederek öğrenir. Kendini seven, kendine değer veren, özen gösteren, haklarını savunan, ihtiyaçlarını talep eden ve kendisinden talep edilen yardımı geri çevirmeyen, isteklerinin ve arzularının farkında olan bir kadın rolü onlar için çok önemlidir. Erkek çocuklar erkek rolünü babasını izleyerek onu taklit ederek öğrenir. Babanın kendi bakımına özen göstermesini, sadece fiziksel değil bilişsel olarak da geliştirici egzersizler yapması, karşı cinsle nasıl iletişim kurulur, cinsel ilişkide nelere dikkat edilir gibi konularda doğru bilgileri sağlıklı iletişim kurarak öğretmelidirler.

- SİZCE LGBTI, TAM DA GENÇLERİ BU ERGEN KARIŞIKLIĞI DÖNEMİNDE HANGİ YÖNTEMLERLE BU ALANA ÇEKMEYE ÇALIŞIYOR?

- Çocukluktan başlayan ergenlikte zirve yapan anime karakterlerin, dizileri, filmleri ve oyunları bireyler için cinsiyetsiz insan örneklerini sunuyor. Bakıldığı zaman kadın mı erkek mi oldukları anlaşılmıyor. Ve bu karakterler cinsiyetsiz de mutlular, başarılılar, popülerler. Bireylerin bilinçaltına; "Cinsiyetsiz bunlara sahip olabilirsin ama eğer sen bir cinsiyete bürünürsen mutlu başarılı ya da popüler olmayacaksın" mesajını veriyorlar. Zaten hormonların ve fiziksel değişimin fırtınasıyla boğuşan ergen bireylerde bunu bir çözüm yolu olarak görüp düşünmeden girdabına kapılabiliyor.