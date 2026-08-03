Sevgilisini kıskançlık nedeniyle öldürdü, eşiyle yurt dışına kaçmaya çalışırken yakalandı

Adana'da sokakta yürürken silahlı saldırıya uğrayan 24 yaşındaki Reyhan Acar'ın ölümüne ilişkin soruşturmada 15 şüpheli gözaltına alındı. Cinayet şüphelisi Bilal F., eşiyle birlikte yurt dışına kaçmaya hazırlanırken İstanbul'da yakalandı. İfadesinde Acar ile sevgili olduklarını öne süren Bilal F., cinayeti kıskançlık nedeniyle işlediğini söyledi.

Adana'da sokakta yürürken silahlı saldırıya uğrayarak hayatını kaybeden 24 yaşındaki Reyhan Acar'ın ölümüyle ilgili soruşturmada yeni detaylar ortaya çıktı. Olayla ilgili yürütülen çalışmalarda, aralarında cinayet şüphelisi Bilal F.'nin de bulunduğu 15 şüpheli gözaltına alındı. Bilal F.'nin eşi Öykü F. ile birlikte yurt dışına kaçma hazırlığında olduğu belirlendi.

SOKAK ORTASINDA SİLAHLI SALDIRI Olay, 24 Temmuz'da Seyhan ilçesi Gülbahçesi Mahallesi 13362 Sokak'ta meydana geldi. Reyhan Acar, sokakta yürüdüğü sırada bir kişinin silahlı saldırısına uğradı. Tabancadan çıkan kurşunların isabet ettiği Acar, yere yığılırken saldırgan olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan Acar, doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı. Acar'ın cenazesi, yapılan otopsinin ardından toprağa verildi.

3 SAATTE BİR ADRES DEĞİŞTİRDİ Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olayın ardından yaptığı çalışmada şüphelinin Bilal F. olduğunu tespit etti. Hakkında yakalama kararı çıkarılan Bilal F.'nin, eşi Öykü F. ile yurt dışına kaçacağı bilgisi üzerine ekipler harekete geçti. Polis, yakalanmamak için 3 saatte bir adres değiştirdiği belirlenen Bilal F.'nin İstanbul'da olduğunu tespit etti. İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleriyle koordineli düzenlenen operasyonda, Bahçeşehir'deki adrese baskın yapıldı. Cinayet şüphelisi Bilal F., olayda kullandığı tabancayla Bahçeşehir'deki bir pet shopta alışveriş yaparken yakalandı. Öykü F. ise Bahçeşehir'deki bir sitede gözaltına alındı. Öykü F.'nin gözaltına alındığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

AYÇİÇEĞİ TARLASINDA SAKLANMIŞLAR Soruşturmayı genişleten polis ekipleri, Bilal F. ile eşi Öykü F.'nin yakalanmadan bir gün önce yurt dışına kaçmak amacıyla Edirne'ye gittiklerini belirledi. Edirne'de polis uygulama noktasını fark eden çiftin, ayçiçeği tarlasına kaçarak geceyi burada geçirdiği, daha sonra ise İstanbul'a döndüğü tespit edildi. Çalışmalarını sürdüren ekipler, Bilal F.'ye yardım ettikleri değerlendirilen 13 şüpheliyi Adana ve İstanbul'da düzenlenen eş zamanlı operasyonlarla yakaladı.

İKİ FİRARİ CİNAYET ŞÜPHELİSİ DE YAKALANDI Operasyon kapsamında İstanbul'da Öykü F. ile aynı sitede yakalanan Şeyhmus Y.'nin cinayet suçundan 37 yıl, Fırat T.'nin ise cinayet suçundan 39 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla arandığı belirlendi. Her iki şüphelinin de farklı cinayet dosyaları kapsamında firari olduğu tespit edildi.