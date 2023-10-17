“Sesini bile duymaya razıyım” demişti! Müge Anlı’nın bulduğu annesinden aldığı cevap gözyaşlarına boğdu

"ANNE DİYEREK CANI GÖNÜLDEN SARILMAK İSTİYORUM"

Annesi ve babasının resmi nikahsız evlendiklerini ve daha sonra annesinin, babasından şiddet gördüğü için bırakıp gittiğini anlatan Merve, "Benim de 5 yaşında oğlum var. Annemi bir kere bile olsa görmek istiyorum. Çocukluğuma dair hiçbir şey hatırlamıyorum. Ben öz anemi görmek istiyorum. Annenin vücut bulmuş halini dünyada bir kere bile olsa görmek istiyorum. Anne diyerek canı gönülden sarılmak istiyorum" dedi.