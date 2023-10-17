HaberlerGaleri“Sesini bile duymaya razıyım” demişti! Müge Anlı’nın bulduğu annesinden aldığı cevap gözyaşlarına boğdu
“Sesini bile duymaya razıyım” demişti! Müge Anlı’nın bulduğu annesinden aldığı cevap gözyaşlarına boğdu
Müge Anlı ile Tatlı Sert programına konuk olan Merve Çınar, annesini bulabilmek için yardım istedi. Anlı Merve'yi 4 yaşındayken terk eden Nermin Akbağ'ı dakikalar içinde buldu. Fakat annesinden aldığı cevap genç kızı gözyaşlarına boğdu. İşte detaylar...
Giriş Tarihi: 17.10.2023 13:41Güncelleme Tarihi: 17.10.2023 13:41