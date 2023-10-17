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“Sesini bile duymaya razıyım” demişti! Müge Anlı’nın bulduğu annesinden aldığı cevap gözyaşlarına boğdu

Müge Anlı ile Tatlı Sert programına konuk olan Merve Çınar, annesini bulabilmek için yardım istedi. Anlı Merve'yi 4 yaşındayken terk eden Nermin Akbağ'ı dakikalar içinde buldu. Fakat annesinden aldığı cevap genç kızı gözyaşlarına boğdu. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 17.10.2023 13:41 Güncelleme Tarihi: 17.10.2023 13:41
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“Sesini bile duymaya razıyım” demişti! Müge Anlı’nın bulduğu annesinden aldığı cevap gözyaşlarına boğdu

25 yaşındaki Merve Çınar, 21 yıldır görmediği annesini bulmak için Müge Anlı ve ekibinden yardım istedi. Merve, kendisini ve kardeşini bırakıp giden annesi Nermin Akbağ'ı dünya gözüyle görmek istediğini, hatta sesini bile duymaya razı olduğunu ifade etti.

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“Sesini bile duymaya razıyım” demişti! Müge Anlı’nın bulduğu annesinden aldığı cevap gözyaşlarına boğdu

"ANNE DİYEREK CANI GÖNÜLDEN SARILMAK İSTİYORUM"

Annesi ve babasının resmi nikahsız evlendiklerini ve daha sonra annesinin, babasından şiddet gördüğü için bırakıp gittiğini anlatan Merve, "Benim de 5 yaşında oğlum var. Annemi bir kere bile olsa görmek istiyorum. Çocukluğuma dair hiçbir şey hatırlamıyorum. Ben öz anemi görmek istiyorum. Annenin vücut bulmuş halini dünyada bir kere bile olsa görmek istiyorum. Anne diyerek canı gönülden sarılmak istiyorum" dedi.

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“Sesini bile duymaya razıyım” demişti! Müge Anlı’nın bulduğu annesinden aldığı cevap gözyaşlarına boğdu

2004 yılında babasının başka bir kadınla evlendiğini ifade eden Merve, kendisini babaannesinin büyüttüğünü söyledi.

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“Sesini bile duymaya razıyım” demişti! Müge Anlı’nın bulduğu annesinden aldığı cevap gözyaşlarına boğdu

Annesinin kendisini ve kardeşini komşuya bırakarak gittiğini belirten genç kız, babasını annesiyle ilgili hiçbir soruya cevap vermediğini belirtti.

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“Sesini bile duymaya razıyım” demişti! Müge Anlı’nın bulduğu annesinden aldığı cevap gözyaşlarına boğdu

"BANA HAYATI ACI ŞEKİLDE ÖĞRETTİLER"

Eşinden ayrıldığını ve çocuğunu tek başına büyüttüğünü belirten Merve, Antalya'da aşçılık yaparak geçimini sağladığını belirtti. Kendi ayakları üstünde durma hikayesiyle herkesi duygulandıran genç kız, "Bana hayatı acı bir şekilde öğrettiler. Ben beş parasız sokaklarda kaldım. Zorla kendime iş buldum. Çok acı çektim. Eşimden boşandım. Oğluma tek başıma bakıyorum. Eğer annemi bulabilirsem tüm acılarım tüm kırgınlıklarım geçecek gibi hissediyorum" ifadelerini kullandı.