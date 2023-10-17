Metruk binayı yıkacakken öyle bir şey fark ettiler ki, belediye işçileri her şeyin fişini çekti! İçeriye bir hışımla girerek...

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde duygusal bir olay yaşandı. Osmangazi Belediyesi, Küplüpınar Mahallesi'nde atıl durumda bulunan bir metruk binanın yıkımına başladı. Ancak yıkım sırasında iş makinesi operatörü, binanın içinde dokunaklı bir detay fark etti. Hemen yıkımı durduran operatör, binanın içine girdi. İşte alkışlanacak hareket...