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Haberler Galeri Metruk binayı yıkacakken öyle bir şey fark ettiler ki, belediye işçileri her şeyin fişini çekti! İçeriye bir hışımla girerek...

Metruk binayı yıkacakken öyle bir şey fark ettiler ki, belediye işçileri her şeyin fişini çekti! İçeriye bir hışımla girerek...

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde duygusal bir olay yaşandı. Osmangazi Belediyesi, Küplüpınar Mahallesi'nde atıl durumda bulunan bir metruk binanın yıkımına başladı. Ancak yıkım sırasında iş makinesi operatörü, binanın içinde dokunaklı bir detay fark etti. Hemen yıkımı durduran operatör, binanın içine girdi. İşte alkışlanacak hareket...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 17.10.2023 13:10
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Metruk binayı yıkacakken öyle bir şey fark ettiler ki, belediye işçileri her şeyin fişini çekti! İçeriye bir hışımla girerek...

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde, belediye ekipleri tarafından metruk binaların yıkımı sürerken, duygusal anlar yaşandı. Bir iş makinesi operatörü, bina yıkımı sırasında gördüğü bir detay karşısında duygulandı ve hızla iş makinesinden atlayarak binaya doğru koştu. Bu beklenmedik reaksiyon, çevredekileri şaşırttı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Metruk binayı yıkacakken öyle bir şey fark ettiler ki, belediye işçileri her şeyin fişini çekti! İçeriye bir hışımla girerek...

Osmangazi Belediyesi, ilçe sakinlerinin güvenliği ve huzuru için metruk binaların yıkımını sürdürüyor. Metruk binalar çevre kirliliği oluşturmasının yanı sıra madde bağımlılarının mesken tutması sebebiyle tehlike arz ediyor. Durum tespiti yapılıp, yasal işlemleri tamamlanan metruk binalar Yapı Kontrol Müdürlüğü ekipleri tarafından yıkılarak ortadan kaldırıyor. Belediye ekipleri son olarak Küplüpınar Mahallesi'nde bir metruk binanın daha yıkımını gerçekleştirdi.

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Metruk binayı yıkacakken öyle bir şey fark ettiler ki, belediye işçileri her şeyin fişini çekti! İçeriye bir hışımla girerek...

DUYGULANDIRAN OLAY

Metruk binanın yıkımı esnasında çatıda Türk Bayrağı asılı olduğunu gören iş makinası operatörü, yıkımı durdurarak bayrağı iş makinasının kepçesiyle aldı. Bayrağı sağlam bir şekilde binadan alan operatör, ay yıldızlı bayrağı katlayarak belediye ekiplerine teslim etti. İş makinesi operatörünün bayrak hassasiyeti, yıkımı izleyen mahalle sakinlerini duygulandırdı.