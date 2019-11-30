Seri katil Mehmet Ali Çayıroğlu’nun telefonundan çıkanlar kan dondurdu

Ordu'nun Akkuş ilçesinden Samsun'a taşınarak, şarküteri dükkanı açan ve çok sayıda suçtan sabıkası bulunan Mehmet Ali Çayıroğlu'nun, 12 kişiyi yangın çıkararak ya da zehirleyerek öldürdüğü iddiasıyla Akkuş Cumhuriyet Savcılığı tarafından yürütülen soruşturma devam ediyor.