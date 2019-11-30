A101 aktüel katalog 5 Aralık yayında! A101 indirimli ürünler kataloğunda neler var? A101 5 Aralık kataloğu yayına verildi. Dün yayınlanan A101 aktüel ürünler kataloğu ile birçok dev fırsat tanıtıldı. Fırsatlar arasında televizyon, cep telefonu, buzdolabı, bavul çeşitleri, su geçirmez mont gibi ürünler dikkat çekiyor. Özellikle bin 499 TL etiket fiyatı ile satılacak olan HI-Level Led TV büyük ilgi göreceğe benziyor. Honor 8C cep telefonu da uygun bir android telefon arayanlar için büyük fırsat olacak. Peki, A101 indirimli ürünler neler? İşte A101 aktüel ürünler kataloğu 5 Aralık ... Giriş Tarihi: 30.11.2019 16:05 Güncelleme Tarihi: 30.11.2019 16:08 A101 aktüel ürünler kataloğu 5 Aralık yayına verildi. A101 kataloğu 5 Aralık ile birçok teknoloji fırsatı tanıtıldı. Yıldız ürün ise HI-Level 43 ekran Led TV oldu. Smart özellikli led televizyonun yazılımı Android olarak görülüyor. A101 aktüel ürünler kataloğu 5 Aralık ile tanıtılan bir diğer önemli fırsat ise Honor 8C cep telefonu oldu. Huawei'n alt markası olan Honor 8 C üstün özellikleri ile dikkat çekiyor. A101 kataloğu 5 Aralık ile bir de beyaz eşya raflarda olacak. Regal marka büro tipi buzdolabı 549 TL'den satılacak. Telefon haricindeki ürünlerde kredi kartına taksit uygulaması da söz konusu. Peki, A101 indirimli ürünler neler? İşte A101 aktüel ürünler kataloğu 5 Aralık ve dev fırsatlar... A101 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU 5 ARALIK
A101 aktüel ürünler kataloğu 5 Aralık ile tanıtılan HI-Level 43 ekran Led TV, Android veri tabanına sahip. Smart özellikleri bulunan led televizyon ile internet uygulamalarına erişim sağlayabilirsiniz. Televizyonun içerisinde Youtube, Netflix, Puhu TV, Blue TV gibi uygulamalar yüklü olacak. bin 499 TL'den satılacak ürünü 12 taksitle alabilirsiniz.
A101 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU 5 ARALIK
Huawei'n alt markası olan Honor, Türkiye'de A101 aracılığı ile satılıyor. Her hafta bir başka modeli satılan Honor büyük ilgi görüyor. A101 bu hafta Honor 8C modelini satışa çıkardı. Üstün özelliklere sahip cep telefonu bin 199 TL olacak. Telefonlarda kredi kartına taksit imkanı bulunmuyor. Bu nedenle tek çekim veya nakit ödeme usulü ile alışveriş yapabilirsiniz.
AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU 5 ARALIK A101
A101 aktüel ürünler kataloğu 5 Aralık ile tanıtılan en önemli ürünlerden biri de kuşkusuz ki büro tipi buzdolabı olacak. Regal güvencesi ile satılacak büro tipi buzdolabı 549 TL etiket fiyatına sahip. Buzdolabını kredi kartına 9 taksit imkanı ile alabilirsiniz.
AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU 5 ARALIK A101
A101 aktüel ürünler kataloğu 5 Aralık ile tanıtılan bir diğer fırsat da Raboom ABS valiz oldu. 360 derece dönen lastiklere sahip valizin 3 boyu da var. En küçük boy valiz 89 TL, orta boy 99 TL, büyük boy ise 109 TL'den satılacak. Kredi kartına taksit seçeneği de bulunuyor.