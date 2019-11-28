Milli Piyango yılbaşı biletleri satışa çıktı mı? Çeyrek bilet fiyatı ne kadar? Yarım bilet ne kadar? Tam bilet ne kadar?

Milli Piyango yılbaşı biletleri ile ilgili beklenen açıklama geldi. MPİ'den yapılan açıklama ile 2020'de verilecek büyük ikramiye ve bilet fiyatları duyuruldu. Her yıl milyonlarca kişi yılbaşı biletlerini hücum ediyor. Bu yıl açıklanan rakam deyim yerindeyse dudak uçuklatacak. İkramiyeyi kazanan talihlinin hayatı değişecek. Peki, Milli Piyango yılbaşı biletleri satışa çıktı mı? Çeyrek bilet fiyatı ne kadar? Yarım bilet ne kadar? Tam bilet ne kadar? İşte merak edilen soruların yanıtları...

Giriş Tarihi: 28.11.2019 10:28 Güncelleme Tarihi: 28.11.2019 11:08 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





