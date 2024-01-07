Binlerce kişi şehitler için Sarıkamış’ta yürüdü

"Anadolu kahramanlar yurdudur. Bu toprakların kahramanlıklarının şahidi yine bu topraklardır. Vatan ve bayrak uğruna canlarını feda eden, Allahuekber Dağları'nda ölümsüzleşen kahramanlarımızı minnetle anıyoruz. Burada ülkenin dört bir yanından ve yurt dışından gelen gençlerimiz var. Onlara da hem şanlı tarihimizi hem kahramanlarımızın yaptıkları fedakarlıkları aktarmak için de bu anma etkinlikleri oldukça kıymetli. Gerçekten vatan için onlar canlarını feda etti. Bizler de onların emanetine sahip çıkacağız. Onlar için ne yapsak azdır. Bu kahramanlarımızı unutmamız mümkün değildir. Bu şanlı bayrağın, şanlı tarihin evlatları olarak önümüzdeki nesillere kahramanlarımızın cesaretlerini ve fedakarlıklarını aktarmaya devam edeceğiz. Gazilerimizin, şehitlerimizin emanetlerine sahip çıkmaya devam edeceğiz. Burada bize katılan tüm vatandaşlarımıza, gazi ve şehit ailelerimize teşekkür ediyorum."