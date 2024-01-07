Binlerce kişi şehitler için Sarıkamış’ta yürüdü

Bakan Bak, 2018'deki bakanlık dönemi de olmak üzere 4. kez bu etkinliğe katıldığını anlatarak, "109. yılını anıyoruz şehitlerimizin. Bu vatan tabii ki şehitleriyle güçlü. Şehitlerimizin kanı, vatan toprağının her noktasında var. 'Bu toprakta izin var' diye bir mottomuz var. Dolayısıyla şehitlerimizi rahmetle anıyoruz. O zor şartlarda yapılan Sarıkamış Harekatı'nda Allahuekber Dağları'nda kaybettiğimiz şehitlerimizi unutmuyoruz. Bakanlık olarak gençlerimize, tarihimizi, yaşadığımız olayları, mücadeleleri, destanları, savaşları, Çanakkale'den Kütahya'ya Dumlupınar'a kadar pek çok şeyi anlatıyoruz, hatırlatıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın da özellikle tarihimizin bu önemli olaylarını gençlerimizle yaşamamız için talimatları var." ifadelerini kullandı.