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Haberler Galeri Şemsiyesiz sokağa çıkmayın! Kapıya dayandı gün gün grafik güncellendi! Meteoroloji'den son dakika uyarısı! 4 bölgede...

Şemsiyesiz sokağa çıkmayın! Kapıya dayandı gün gün grafik güncellendi! Meteoroloji'den son dakika uyarısı! 4 bölgede...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü hava durumu raporunu yayımladı. Güneşli havaların görüldüğü şu günlerde yaz sıcakları beklenirken sağanaklar kapıya dayandı. Gün gün grafik güncellendi. Oraj nedeniyle sıcaklıkların düşeceği belirtilirken İstanbul'da sıcaklıklarında 12 derece düşmesi bekleniyor. İşte 5 günlük hava durumu raporu...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 26.04.2023 16:08 Güncelleme Tarihi: 26.04.2023 17:27
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Şemsiyesiz sokağa çıkmayın! Kapıya dayandı gün gün grafik güncellendi! Meteoroloji’den son dakika uyarısı! 4 bölgede...

Bugün hava nasıl olacak sorusunun cevabı arama motorlarında araştırılıyor. Meteoroloji gün gün grafiği açıkladı. Şemsiyesiz sokağa çıkmayın. Yaz sıcakları beklenirken Fransızca fırtına anlamına gelen oraj kapıya dayandı. Sıcaklıklar 12 derece düşecek. İşte konuya ilişkin merak edilen detaylar...

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Şemsiyesiz sokağa çıkmayın! Kapıya dayandı gün gün grafik güncellendi! Meteoroloji’den son dakika uyarısı! 4 bölgede...

O SAATTE BAŞLIYOR!

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada kuvvetli sağanak yağış uyarısında bulundu.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün değerlendirmelerine göre; bu gece saatlerinden, Perşembe gecesine kadar ilimizde kuvvetli sağanak yağış bekleniyor. Lütfen tedbirli olalım" ifadeleri yer aldı.

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Şemsiyesiz sokağa çıkmayın! Kapıya dayandı gün gün grafik güncellendi! Meteoroloji’den son dakika uyarısı! 4 bölgede...

SICAKLIKLAR DÜŞECEK

Meteoroloji ve AKOM, İstanbul'da oraj olarak adlandırılan şimşek, yıldırım, sağanak, gök gürültüsü ve yer yer dolu barındıran hava olayının yaşanabileceğinin uyarısını yaptı. Oraj nedeniyle sıcaklıkların da düşeceği belirtilirken cuma günü İstanbul'da sıcaklıkların 12 derece düşmesi bekleniyor.

Yağışlar birçok kenti etkisi altına alacak.

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Şemsiyesiz sokağa çıkmayın! Kapıya dayandı gün gün grafik güncellendi! Meteoroloji’den son dakika uyarısı! 4 bölgede...

ORAJ NEDİR?

Oraj ya da gök gürültülü fırtına, çoğunlukla şimşek ve gök gürültüsü ile yağmur veya dolu eşliğinde görülmektedir. Bu hava olayı. Meteorolojide İngilizce thunderstorm kavramından oluşturulmuş TS kısaltması ile gösterilir. Fransızca fırtına anlamına gelmektedir. Oraja kümülonimbüs bulutları neden olmaktadır. Genellikle güçlü rüzgarlar ve şiddetli yağmur eşlik eder. Bazı durumlarda kar veya dolunun da eşlik ettiği görülebilir. Doluya sebep olan orajlar dolu fırtınası olarak da adlandırılır.

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Şemsiyesiz sokağa çıkmayın! Kapıya dayandı gün gün grafik güncellendi! Meteoroloji’den son dakika uyarısı! 4 bölgede...

MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

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İSTANBUL °C, 19°C
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