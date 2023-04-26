26 Nisan 2023, Çarşamba
Şemsiyesiz sokağa çıkmayın! Kapıya dayandı gün gün grafik güncellendi! Meteoroloji'den son dakika uyarısı! 4 bölgede...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü hava durumu raporunu yayımladı. Güneşli havaların görüldüğü şu günlerde yaz sıcakları beklenirken sağanaklar kapıya dayandı. Gün gün grafik güncellendi. Oraj nedeniyle sıcaklıkların düşeceği belirtilirken İstanbul'da sıcaklıklarında 12 derece düşmesi bekleniyor. İşte 5 günlük hava durumu raporu...
Giriş Tarihi: 26.04.2023 16:08 Güncelleme Tarihi: 26.04.2023 17:27
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