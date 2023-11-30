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İstanbulluların 'toplu taşıma' sınavı! T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'nda büyük panik: Kapak açıldı camları patladı

CHP'li Ekrem İmamoğlu'nun yönetiminde olduğu İBB'de ulaşım araçlarının yaşattığı facialar son bulmuyor. Son olarak Zeytinburnu'nda tramvayın alt bölümünde bulunan kapak açılarak önce bariyere sonra cama çarptı. Cam patlarken yolcular büyük panik yaşadı.

Giriş Tarihi: 30.11.2023 11:54 Güncelleme Tarihi: 30.11.2023 11:54
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İstanbulluların ’toplu taşıma’ sınavı! T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı’nda büyük panik: Kapak açıldı camları patladı

Olay, dün saat 16.00 sıralarında Kabataş- Bağcılar seferini yapan tramvayda meydana geldi.

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İstanbulluların ’toplu taşıma’ sınavı! T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı’nda büyük panik: Kapak açıldı camları patladı

Zeytinburnu'nda ilerleyen tramvayın, alt bölümünde bulunan muhafaza kapağı açılarak bariyerlere çarptı.

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İstanbulluların ’toplu taşıma’ sınavı! T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı’nda büyük panik: Kapak açıldı camları patladı

Savrulan kapak camı patlattı. Tramvay, Merkezefendi Durağında durdu ve içinde bulunan yolcular tahliye edildi.

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İstanbulluların ’toplu taşıma’ sınavı! T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı’nda büyük panik: Kapak açıldı camları patladı

Olayda can kaybı veya yaralanma yaşanmazken panik yaşandı.

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İstanbulluların ’toplu taşıma’ sınavı! T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı’nda büyük panik: Kapak açıldı camları patladı