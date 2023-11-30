30 Kasım 2023, Perşembe
İstanbulluların 'toplu taşıma' sınavı! T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'nda büyük panik: Kapak açıldı camları patladı
CHP'li Ekrem İmamoğlu'nun yönetiminde olduğu İBB'de ulaşım araçlarının yaşattığı facialar son bulmuyor. Son olarak Zeytinburnu'nda tramvayın alt bölümünde bulunan kapak açılarak önce bariyere sonra cama çarptı. Cam patlarken yolcular büyük panik yaşadı.
Giriş Tarihi: 30.11.2023 11:54 Güncelleme Tarihi: 30.11.2023 11:54
- 1
- 7
- 2
- 7
- 3
- 7
- 4
- 7
- 5
- 7