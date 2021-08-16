Selde kaybolan Senanur Kuş’tan ağabeyine son mesaj! Yazışmaları ortaya çıktı

Apartmanda bulunan Şengül Kuş, sel sularının artması üzerine karar alarak torunlarım dediği Reyhan Özdoğan'ın 7 yaşındaki ikizleri Ayşe Miray Özdoğan, Kerem Ali Özdoğan, Arzu Yücel'in 12 yaşındaki ikizleri İclal Yücel, Ecrin Yücel, babaanneleri Ayşe Remziye Yücel dedeleri Nadir Yücel, Emine Genç oğlu Eymen Genç ve bir bebeği ile birlikte 5. katta bulunan evine topladı. Bu şekilde yardıma gelecek olan kişilerin daha hızlı tahliye işlemi gerçekleştirebileceğini düşündü.