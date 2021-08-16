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Haberler Galeri Selde kaybolan Senanur Kuş'tan ağabeyine son mesaj! Yazışmaları ortaya çıktı

Selde kaybolan Senanur Kuş'tan ağabeyine son mesaj! Yazışmaları ortaya çıktı

Son dakika haberine göre: Kastamonu'nun Bozkurt ilçesini vuran selde yıkılan 8 katlı Ölçer Apartmanı'nın 5. katında oturan Senanur Kuş'un ağabeyi ile yazışmaları ortaya çıktı. Genç kız İstanbul'da bulunan abi Mert Kuş ile mesajlaşması 5,30 saat sürerken mesajlar yürek burktu.

Giriş Tarihi: 16.08.2021 08:23 Güncelleme Tarihi: 16.08.2021 09:53
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Selde kaybolan Senanur Kuş’tan ağabeyine son mesaj! Yazışmaları ortaya çıktı

Türkiye'yi gözyaşına boğan sel felaketinin ardından bölgede yaralar sarılmaya başlandı. Ezine Çayı'nın kenarına 3 yıl önce inşa edilen ve selde yıkılan 8 katlı Ölçer Apartmanı enkazında AFAD, UMKE, Jandarma Arama Kurtarma, Polis Arama Kurtarma ekiplerince 19 kişinin arama çalışmaları yürütülürken, sel sırasında apartmanda olanların yakınlarının endişeli bekleyişi sürüyor.

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Selde kaybolan Senanur Kuş’tan ağabeyine son mesaj! Yazışmaları ortaya çıktı

İstanbul'da yaşayan Şengül Kuş ablasının kızı Reyhan Özdoğan ile 2 yıl önce memleketleri Kastamonu Bozkurt İlçesi'nde tatillerini değerlendirebilecekleri bir daire almaya karar verdiler. Kuş ve Özdoğan ailesi Bozkurt'a gelerek Ezine Çayı'nın yanında bulunan 1 yıl önce yapılmış Ölçer Apartmanından 2 daire satın aldı.

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Selde kaybolan Senanur Kuş’tan ağabeyine son mesaj! Yazışmaları ortaya çıktı

Kurban Bayramı öncesi Şengül Kuş, kızı Senanur Kuş ile birlikte tatil için memleketleri Kastamonu'nun Bozkurt ilçesine geldi. Ezine Çayı'nın yanındaki Ölçer Apartmanı'nda bulunan evlerine yerleşti.

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Selde kaybolan Senanur Kuş’tan ağabeyine son mesaj! Yazışmaları ortaya çıktı

TAHLİYE KOLAYLAŞTIRMAK İÇİN 11 KİŞİYİ BİR ARAYA GETİRDİ
11 Ağustos günü yağmurun şiddeti artırması üzerine zabıta ekiplerinin 'araçlarınızı çekin sel geliyor' anonsu ile birlikte Reyhan Özdoğan ve Arzu Yücel apartmanlarının önünde bulunan araçlarını alarak sokağın üst kısmana çekti. Ezine Çayından taşmasıyla birlikte Reyhan Özdoğan ve Arzu Yücel, Ölçer Apartmanını etrafı sel suları ile dolmasından dolayı giriş yapamadı.

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Selde kaybolan Senanur Kuş’tan ağabeyine son mesaj! Yazışmaları ortaya çıktı

Apartmanda bulunan Şengül Kuş, sel sularının artması üzerine karar alarak torunlarım dediği Reyhan Özdoğan'ın 7 yaşındaki ikizleri Ayşe Miray Özdoğan, Kerem Ali Özdoğan, Arzu Yücel'in 12 yaşındaki ikizleri İclal Yücel, Ecrin Yücel, babaanneleri Ayşe Remziye Yücel dedeleri Nadir Yücel, Emine Genç oğlu Eymen Genç ve bir bebeği ile birlikte 5. katta bulunan evine topladı. Bu şekilde yardıma gelecek olan kişilerin daha hızlı tahliye işlemi gerçekleştirebileceğini düşündü.