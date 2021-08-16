16 Ağustos 2021, Pazartesi
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Selde kaybolan Senanur Kuş'tan ağabeyine son mesaj! Yazışmaları ortaya çıktı
Son dakika haberine göre: Kastamonu'nun Bozkurt ilçesini vuran selde yıkılan 8 katlı Ölçer Apartmanı'nın 5. katında oturan Senanur Kuş'un ağabeyi ile yazışmaları ortaya çıktı. Genç kız İstanbul'da bulunan abi Mert Kuş ile mesajlaşması 5,30 saat sürerken mesajlar yürek burktu.
Giriş Tarihi: 16.08.2021 08:23 Güncelleme Tarihi: 16.08.2021 09:53
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