16 Ağustos 2021, Pazartesi
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Manisa'daki Marmara Gölü'nde korkutan görüntü! "1 hafta sona neredeyse tamamen kuruyacak"
Manisa'nın Saruhanlı, Salihli ve Gölmarmara ilçeleri arasında bulunan Marmara Gölü'nde sular neredeyse tamamen çekildi, göl kuruma noktasına geldi. Saruhanlı, Salihli ve Gölmarmara ilçeleri arasında bulunan Marmara Gölü'nde sular hızlı buharlaşma ve kaçak sulama nedeniyle neredeyse tamamen çekildi.
Giriş Tarihi: 15.08.2021 15:42 Güncelleme Tarihi: 15.08.2021 15:45
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