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Manisa'daki Marmara Gölü'nde korkutan görüntü! "1 hafta sona neredeyse tamamen kuruyacak"

Manisa'nın Saruhanlı, Salihli ve Gölmarmara ilçeleri arasında bulunan Marmara Gölü'nde sular neredeyse tamamen çekildi, göl kuruma noktasına geldi. Saruhanlı, Salihli ve Gölmarmara ilçeleri arasında bulunan Marmara Gölü'nde sular hızlı buharlaşma ve kaçak sulama nedeniyle neredeyse tamamen çekildi.

Giriş Tarihi: 15.08.2021 15:42 Güncelleme Tarihi: 15.08.2021 15:45
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Manisa’daki Marmara Gölü’nde korkutan görüntü! 1 hafta sona neredeyse tamamen kuruyacak

Devlet Su İşleri (DSİ) tarafından 1945'te tarımsal sulama amacıyla oluşturulan Marmara Gölü, ortalama yıllık 150 milyon metreküp suyu Gediz Ovası'na veriyordu. Göl, yaz döneminde kuraklık ve kaçak sulama nedeniyle neredeyse tamamen kurudu.

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Manisa’daki Marmara Gölü’nde korkutan görüntü! 1 hafta sona neredeyse tamamen kuruyacak

Bir dönem tepeli pelikan, küçük karabatak gibi çok sayıda su kuşuna ev sahipliği yapan ve çevresindeki mahalle sakinlerince sazan avlanan gölde bu yaz sadece kuzeybatısındaki küçük bir alanda ve yaklaşık 10 santimetre yüksekliğinde su kaldı.

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Manisa’daki Marmara Gölü’nde korkutan görüntü! 1 hafta sona neredeyse tamamen kuruyacak

'YOK' DENİLECEK KADAR AZ SU KALDI
DSİ 2. Bölge Müdürü Birol Çınar, Marmara Gölü'nde yazın çok sıcak geçmesi, buharlaşmanın hızlı olması ve kaçak sulama nedeniyle "yok" denilebilecek kadar az su kaldığını belirtti.

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Manisa’daki Marmara Gölü’nde korkutan görüntü! 1 hafta sona neredeyse tamamen kuruyacak

Çınar, gölde su kaybının sıcak geçen ağustos ve eylülde de devam edeceğini öngördüklerini dile getirerek, "Normalde barajlarda 'ölü hacim' dediğimiz ve doğal hayatı korumak için bırakılan bir seviyesi vardır.

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Manisa’daki Marmara Gölü’nde korkutan görüntü! 1 hafta sona neredeyse tamamen kuruyacak

Yazın başında da Marmara Gölü'nde su seviyesi ölü hacim seviyesindeydi ancak sıcaklıklara bağlı hızlı buharlaşma ve kaçak su kullanımı nedeniyle gölde su seviyesi bugünkü durumuna geldi." dedi.