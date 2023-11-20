Selahaddin Eyyubi kimdir, hangi devlet, ne zaman, kaç yaşında öldü? Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi’nin eşi ve çocukları kimler, ne zaman yaşadı? İşte hayatı...

KUDÜS'ÜN FETHİ

Mescid-i Aksa, Kubbet'üs Sahra, Ağlama Duvarı, Kıyamet Kilisesi… Üç semavi dinin pek çok kutsal mekanı Kudüs'te bulunuyor. Dünyanın en eski kentlerinden biri olan Kudüs, binlerce yıllık tarihi boyunca çok sayıda savaşa sahne oldu. Kuşatıldı, yıkıldı, yeniden inşa edildi. Ortadoğu'nun bu gizemli şehri çatışmaların ortasında kalmaktan bir türlü kurtulamadı.

Kudüs, Hz. Ömer döneminde, 637'de İslam topraklarına katıldı. 1099'da ise I. Haçlı Seferi ile şehir Hristiyanların eline geçti. Ardından, bir Haçlı krallığı olan Kudüs Krallığı kuruldu.