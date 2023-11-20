Selahaddin Eyyubi kimdir, hangi devlet, ne zaman, kaç yaşında öldü? Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi'nin eşi ve çocukları kimler, ne zaman yaşadı? İşte hayatı...
Kudüs'ü fetheden Selahaddin Eyyubi, İslam dünyasının en önemli komutanlarından biri olarak tarihe geçmiştir. Selahaddin Eyyubi'nin hayatı, İslam'ın önemli simgelerinden biri olan Mescid-i Aksa'nın Müslümanlar'ın kontrolüne geçmesinde kilit bir role sahiptir. Peki Selahaddin Eyyubi kimdir, hangi devlet, ne zaman, kaç yaşında öldü?
Giriş Tarihi: 20.11.2023
21:08 Güncelleme Tarihi: 20.11.2023
21:08
Selahaddin Eyyubi'nin bilinmeyen hayatı, sadece savaş meydanlarında değil, aynı zamanda güçlü karakteri ve yönetim becerileriyle de öne çıkar. Müslümanlar arasında birlik ve dayanışmanın simgesi olan Mescid-i Aksa'nın yeniden Müslümanların eline geçmesi, Selahaddin Eyyubi'nin liderliğindeki ordu tarafından büyük bir zafer olarak kabul edilmiştir. Peki Selahaddin Eyyubi kimdir, hangi devlet, kaç yaşında öldü? Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi'nin eşi ve çocukları kimler ? GALERİ DEVAM EDİYOR
SELAHADDİN EYYUBİ KİMDİR?
Kudüs'ü Haçlılardan alarak adını tarihe yazdıran Selahaddin Eyyubi, 1138'de Tikrit'te doğdu. Babası Necmeddin Eyyubi, Selçuklu emiri İmadeddin Zengi'nin yanında görev yapıyordu. Çocukluğu Baalbek ve Şam'da geçti. İyi bir medrese eğitimi alarak sanat ve ilimle meşgul oldu. Öklid geometrisi, astronomi, matematik ve aritmetikle yakından ilgilendi. Mantık, felsefe, sosyoloji, fıkıh ve tarih öğrendi.
Selahaddin Eyyubi'nin ilk işi, Mısır'da Abbasi halifesi adına hutbe okutarak Fatımileri ortadan kaldırmak oldu. Ardından Abbasi halifesi tarafından Suriye, Yemen, Filistin ve Kuzey Afrika'nın sultanı ilan edildi. Selahaddin Eyyubi'nin adını ölümsüzleştiren olay, hakimiyet sahasının genişlediği o yıllarda yaşandı. Ordusuyla birlikte 1187'de Haçlıların üzerine yürüdü. Hittin Zaferi'nin ardından 2 Ekim 1187'de Kudüs'ü Haçlılardan geri aldı. Hayatı savaşlarla geçen Selahaddin Eyyubi 4 Mart 1193'te vefat etti.
KUDÜS'ÜN FETHİ
Mescid-i Aksa, Kubbet'üs Sahra, Ağlama Duvarı, Kıyamet Kilisesi… Üç semavi dinin pek çok kutsal mekanı Kudüs'te bulunuyor. Dünyanın en eski kentlerinden biri olan Kudüs, binlerce yıllık tarihi boyunca çok sayıda savaşa sahne oldu. Kuşatıldı, yıkıldı, yeniden inşa edildi. Ortadoğu'nun bu gizemli şehri çatışmaların ortasında kalmaktan bir türlü kurtulamadı.
Kudüs, Hz. Ömer döneminde, 637'de İslam topraklarına katıldı. 1099'da ise I. Haçlı Seferi ile şehir Hristiyanların eline geçti. Ardından, bir Haçlı krallığı olan Kudüs Krallığı kuruldu.
Kudüs'ün kaderi Selahaddin Eyyubi'yle birlikte değişti. Selahaddin Eyyubi'nin hüküm sürdüğü yıllarda Kudüs Krallığı iç karışıklıklar yüzünden zayıf durumdaydı. IV. Baldwin'in ölümüyle boşalan tahta Lüzinyanlı Guy geçmişti. Kudüs Haçlı ordusu, 4 Temmuz 1187'de Selahaddin Eyyubi'nin ordusuyla karşı karşıya geldi.
Tarihe Hittin Savaşı olarak geçen kuşatmada Selahaddin Eyyubi, boğma stratejisi uyguladı. Selahaddin Eyyubi, şehrin su ve yiyecek akışını kesti. Etrafa büyük ateşler yaktırarak kuşatılanları dumana boğdu. Kral Lüzinyanlı Guy ve şövalyeleri kuşatmayı yarmak için surların dışına çıktı. Selahaddin Eyyubi'nin ordusu, şövalyelerin karşısında önce taktik gereği zayıfça savaşarak ikiye ayrıldı. Peşinden, Hittin Köyü civarındaki tepede Kral Lüzinyanlı Guy ve 150 kadar şövalye kıstırıldı. Hittin Savaşı sonunda başta Lüzinyanlı Guy ve kardeşi olmak üzere pek çok Haçlı şövalye esir alındı.