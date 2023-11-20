HaberlerGaleriÇok kuvvetli geliyor, İstanbul dahil hazır olun! Batıdan başlayıp 24 saatte tüm Türkiye'yi kaplayacak! Yıllardır görülmedi
Çok kuvvetli geliyor, İstanbul dahil hazır olun! Batıdan başlayıp 24 saatte tüm Türkiye'yi kaplayacak! Yıllardır görülmedi
Son dakika hava durumu verilerine göre, Türkiye genelinde soğuk ve yağışlı bir hava etkisini gösteriyor. Kışın habercisi olarak nitelendirilen yağışlar, İstanbul için 'kar yağışı' uyarısı ile dikkat çekiyor. Şehrin yüksek bölgelerine düşmesi beklenen mevsimin ilk karının ardından yağmur etkili oldu. Meteoroloji tahminlerine göre, İstanbul'da kar yağışının tekrar etkili olması bekleniyor. Peki İstanbul'a kar yağışı ne zaman gelecek?