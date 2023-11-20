Çok kuvvetli geliyor, İstanbul dahil hazır olun! Batıdan başlayıp 24 saatte tüm Türkiye’yi kaplayacak! Yıllardır görülmedi

Türkiye genelinde hafta sonu itibariyle beklenmedik bir hava değişimi yaşandı. Bahar havasının yerini aniden kışın soğuk etkilerine bıraktığı bu dönemde, ülkenin çeşitli bölgelerinde kışın ilk izleri kendini gösterdi. Sıcak günlerin sona erdiği ve yağışlı havanın etkili olduğu bu süreçte, yağmurun yanı sıra kar yağışı da bazı bölgelerde gözlendi. İstanbul'un yüksek kesimlerinde de aralıklarla kar yağışının yaşandığı belirtildi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yayımladığı hava tahmin raporuna göre, İstanbul'da kar yağışının devam etmesi bekleniyor. İşte konuya ilişkin detaylar...