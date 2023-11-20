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Çok kuvvetli geliyor, İstanbul dahil hazır olun! Batıdan başlayıp 24 saatte tüm Türkiye'yi kaplayacak! Yıllardır görülmedi

Son dakika hava durumu verilerine göre, Türkiye genelinde soğuk ve yağışlı bir hava etkisini gösteriyor. Kışın habercisi olarak nitelendirilen yağışlar, İstanbul için 'kar yağışı' uyarısı ile dikkat çekiyor. Şehrin yüksek bölgelerine düşmesi beklenen mevsimin ilk karının ardından yağmur etkili oldu. Meteoroloji tahminlerine göre, İstanbul'da kar yağışının tekrar etkili olması bekleniyor. Peki İstanbul'a kar yağışı ne zaman gelecek?

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 20.11.2023 21:35 Güncelleme Tarihi: 20.11.2023 21:35
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Çok kuvvetli geliyor, İstanbul dahil hazır olun! Batıdan başlayıp 24 saatte tüm Türkiye’yi kaplayacak! Yıllardır görülmedi

Türkiye genelinde hafta sonu itibariyle beklenmedik bir hava değişimi yaşandı. Bahar havasının yerini aniden kışın soğuk etkilerine bıraktığı bu dönemde, ülkenin çeşitli bölgelerinde kışın ilk izleri kendini gösterdi. Sıcak günlerin sona erdiği ve yağışlı havanın etkili olduğu bu süreçte, yağmurun yanı sıra kar yağışı da bazı bölgelerde gözlendi. İstanbul'un yüksek kesimlerinde de aralıklarla kar yağışının yaşandığı belirtildi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yayımladığı hava tahmin raporuna göre, İstanbul'da kar yağışının devam etmesi bekleniyor. İşte konuya ilişkin detaylar...

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Çok kuvvetli geliyor, İstanbul dahil hazır olun! Batıdan başlayıp 24 saatte tüm Türkiye’yi kaplayacak! Yıllardır görülmedi

YILLARDIR GÖRÜLMEDİ

İstanbul'un bazı kesimlerinde hafta sonu kısa süreli etkili olan kar yağışı, 2016'dan bu yana kasım ayında görülen ilk kar yağışı olarak kayıtlara geçti. Genelde mevsimin ilk karının aralık ayından itibaren düştüğü İstanbul'a, uzun bir aranın ardından kasımda kar yağdı.

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Çok kuvvetli geliyor, İstanbul dahil hazır olun! Batıdan başlayıp 24 saatte tüm Türkiye’yi kaplayacak! Yıllardır görülmedi

Bu yağışın ardından sıcaklık yavaş yavaş mevsim değerlerine yükselmeye başladı.

Çarşamba gününden itibaren ise sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerine çıkacağı tahmin edilse de Megakenti bir kar yağışı daha bekliyor.

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Çok kuvvetli geliyor, İstanbul dahil hazır olun! Batıdan başlayıp 24 saatte tüm Türkiye’yi kaplayacak! Yıllardır görülmedi

Yarından itibaren yağışlı bir haftaya başlayacak İstanbul'a Meteoroloji'nin paylaştığı haritaya göre pazar günü kar gelecek.

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Çok kuvvetli geliyor, İstanbul dahil hazır olun! Batıdan başlayıp 24 saatte tüm Türkiye’yi kaplayacak! Yıllardır görülmedi

Pazar günü için hazırlanan haritada, yurdun birçok bölgesi için yerleştirilen kar simgesi İstanbul'da da bulunuyor.