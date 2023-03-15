HaberlerGaleriDepremde mucize kurtuluş! Yaşadıkları kat alt katla birleşti | 3 kişilik aile 9 saat sonra yara almadan kurtarıldı | Enkaz altındaki anlarını kaydetti
Depremde mucize kurtuluş! Yaşadıkları kat alt katla birleşti | 3 kişilik aile 9 saat sonra yara almadan kurtarıldı | Enkaz altındaki anlarını kaydetti
Kahramanmaraş merkezli depremlerde Dolapçıoğlu ailesinin Hatay'da kaldığı 6 katlı apartmanın ikinci katı, bir alt kata çöktü. Yaşadıkları kat yok olan 3 kişilik aile, 9 saat sonra yara almadan kurtarılırken, enkaz altındaki anlarını ise cep telefonu kamerasına kaydetti.
Giriş Tarihi: 15.03.2023 11:52Güncelleme Tarihi: 15.03.2023 12:08