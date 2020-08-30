Şehit uzman çavuşun annesi: Üzülme oğlum ağabeyin süper kahraman oldu

Törene, Arslantürk'ün annesi Gülsüm, babası Cumhur ile kardeşleri Ceyda ve Tuana Arslantürk'ün yanı sıra, Vali Tuncay Sonel, Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran, CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, Giresun Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Erhan Demir, milletvekilleri ve vatandaşlar katıldı.