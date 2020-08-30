HaberlerGaleriŞehit uzman çavuşun annesi: Üzülme oğlum ağabeyin süper kahraman oldu
Şehit uzman çavuşun annesi: Üzülme oğlum ağabeyin süper kahraman oldu
Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesi hududunda, terör örgütü mensuplarıyla çıkan çatışmada şehit düşen Piyade Uzman Çavuş Ceyhun Arslantürk (23) için memleketi Ordu'da cenaze töreni düzenlendi. Oğlunun naaşına sarılan Gülsüm Arslantürk, 6 yaşındaki oğlu Kuzey'i kucağına alarak, "Oğlum ağabeyin, süper kahraman oldu, üzülme" dedi.
Giriş Tarihi: 30.08.2020 16:01Güncelleme Tarihi: 30.08.2020 16:02