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Rize'de esnaftan ilginç sel çözümü! Dükkanını iple...

Her sağanak yağışın ardından doğal afetler ile karşı karşıya kalan Rizeli esnaf ilginç bir çözüme imza attı. Esnaf dükkanını sele kurban gitmesin diye iple camiye bağladı.

Giriş Tarihi: 30.08.2020 15:55 Güncelleme Tarihi: 30.08.2020 16:06
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Rize'de esnaftan ilginç sel çözümü! Dükkanını iple...

Olay Rize'nin Çayeli ilçesi Büyükköy beldesinde meydana geldi.

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Rize'de esnaftan ilginç sel çözümü! Dükkanını iple...

Beldeye bağlı Demirciler mahallesinde bakkallık yapan Oktay Özdemir, geçtiğimiz hafta Doğu Karadenizi etkisi altına alan sağanak yağışlarda dükkanı sele kurban gitmesin diye arkadaşlarının da yardımıyla iple hemen dükkanının karşısındaki caminin kolonuna bağladı. O anları ise cep telefonu kamerasıyla kaydederek sosyal medyada paylaştı.

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Rize'de esnaftan ilginç sel çözümü! Dükkanını iple...

Sosyal medya kullanıcılarının dikkatini çeken video bir anda binlerce kişi tarafından paylaşılmaya başlanınca Büyükköy Belediyesi harekete geçerek bölgede inceleme yaptı. Yapılan incelemelerin neticesinde sürekli toprak kayması olan yerde duvar yapılması kararına varıldı.

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Rize'de esnaftan ilginç sel çözümü! Dükkanını iple...

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Rize'de esnaftan ilginç sel çözümü! Dükkanını iple...