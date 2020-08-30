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30 Ağustos 2020, Pazar
Rize'de esnaftan ilginç sel çözümü! Dükkanını iple...
Her sağanak yağışın ardından doğal afetler ile karşı karşıya kalan Rizeli esnaf ilginç bir çözüme imza attı. Esnaf dükkanını sele kurban gitmesin diye iple camiye bağladı.
Giriş Tarihi: 30.08.2020 15:55 Güncelleme Tarihi: 30.08.2020 16:06