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"Selfie çekeyim" derken ölüyordu! Başına öyle bir şey geldi ki...

Sosyal medya ve selfie çılgınlığı giderek büyüyor. Özellikle artık hayatlarımızın olmazsa olmazı haline gelen akıllı telefonların kamera teknolojilerinin daha da gelişmesi ile birlikte her anımızı sosyal medyada paylaşmak ister hale geldik. Ancak daha fazla beğeni almak için girişilen fotoğraf denemelerinde bazı talihsizlikler de yaşanmıyor değil. İşte selfie çekeyim derken yaşanan talihsizlikler...

Giriş Tarihi: 26.04.2021 06:19
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Selfie çekeyim derken ölüyordu! Başına öyle bir şey geldi ki...

Ancak bazı fotoğraflar oldukça tehlikeli yerlerde çekilmiş.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Selfie çekeyim derken ölüyordu! Başına öyle bir şey geldi ki...

Tıpkı bu fotoğraf gibi...

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Selfie çekeyim derken ölüyordu! Başına öyle bir şey geldi ki...
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Selfie çekeyim derken ölüyordu! Başına öyle bir şey geldi ki...

Bu görüntüyü görenler ise genç kızın hala hayatta olduğu için çok şanslı yorumlarını yapıyor.

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Selfie çekeyim derken ölüyordu! Başına öyle bir şey geldi ki...