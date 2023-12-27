Müge Anlı’daki Mevlüt Atlar’ın kaybında Jasat ekipleri harekete geçti! Babayla ilgili çarpıcı iddia: "‘Oğlumu tüfekle vurdum’ dedi"

12 yıldır babaları ile görüşmeyen kız kardeşler, babalarından sürekli eziyet gördüğünü ifade ederken, Ayşe Hanım, "Kocam Mehmet Atan, alkolikti. Bana ve çocuklarıma sürekli şiddet uygulardı. Bize çok çektirdi. En küçük şeyde kavga çıkarır bize şiddet uygulardı. Oğlum Mevlüt kaybolmadan önce babası Mevlüt'ü tüfekle vurdu. Mevlüt yaralandı, oğlumdan 18 kurşun çıkarıldı. Bu olaydan sonra yirlimi yaşlarındaki oğlum arkadaşlarını toplayıp babasını dövdü. Babası Mevlüt'e dava açtı. Dava sürerken Mevlüt kayboldu. Dört kızım bir oğlum var. Ben artık oğlumun bir mezarı olsun istiyorum. Oğlumun başına bir şey geldiyse bunun sebebi Mehmet Atan. Ben yıllarca susmak zorunda kaldım. Çocuklarımı benden alır diye korktum. Hala korkuyorum. Mevlüt kaybolduktan sonra ben çocukları alıp İzmir'e taşındım. Resmi olarak hala evliyiz ama Mehmet Atan, benim oğlumu öldürdü" dedi.