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Haberler Galeri Müge Anlı’daki Mevlüt Atlar’ın kaybında Jasat ekipleri harekete geçti! Babayla ilgili çarpıcı iddia: "‘Oğlumu tüfekle vurdum’ dedi"

Müge Anlı’daki Mevlüt Atlar’ın kaybında Jasat ekipleri harekete geçti! Babayla ilgili çarpıcı iddia: "‘Oğlumu tüfekle vurdum’ dedi"

Mevlüt Ozan Atlar 11 yıl önce, henüz 20 yaşındayken ortadan kayboldu. Müge Anlı ile Tatlı Sert programına katılan anne Ayşe Atlar eşi tarafından yıllarca işkence gördüklerini, babasının daha önce Mevlüt'ü tüfekle vurduğunu belirtmişti. Oğlunu babasının öldürmüş olabileceği iddiası üzerine yayına katılan baba Mehmet, bir an boşluğuna gelerek 'cinayete gelecek olursak' şeklinde bir ifade kullanmıştı. Müge Anlı'nın bugünkü yayınına telefonla bağlanan bir tanık, çarpıcı iddialarda bulundu. Mehmet Atlar'ın birlikte içki içtiği arkadaşlarına, "oğlumu pompalı tüfekle vurdum" itirafında bulunduğunu belirtti. Karaman'daki Jasat ekipleri harekete geçti. İşte yaşananlar...

Giriş Tarihi: 27.12.2023 12:58 Güncelleme Tarihi: 27.12.2023 13:12
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Müge Anlı’daki Mevlüt Atlar’ın kaybında Jasat ekipleri harekete geçti! Babayla ilgili çarpıcı iddia: ‘Oğlumu tüfekle vurdum’ dedi

11 yıl önce Karaman'da ortadan kaybolan Mevlüt Ozan Atlar, Müge Anlı ile Tatlı Sert programında aranıyor. Mevlüt'ün kaybı ile ilgili korkunç bir iddia gündeme geldi. Eşi tarafından sürekli işkence gördüklerini belirten anne, babasının daha önce Mevlüt'ü tüfekle vurduğunu, oğlunun kaybında bir parmağı olabileceğini belirtti.

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Müge Anlı’daki Mevlüt Atlar’ın kaybında Jasat ekipleri harekete geçti! Babayla ilgili çarpıcı iddia: ‘Oğlumu tüfekle vurdum’ dedi

12 yıldır babaları ile görüşmeyen kız kardeşler, babalarından sürekli eziyet gördüğünü ifade ederken, Ayşe Hanım, "Kocam Mehmet Atan, alkolikti. Bana ve çocuklarıma sürekli şiddet uygulardı. Bize çok çektirdi. En küçük şeyde kavga çıkarır bize şiddet uygulardı. Oğlum Mevlüt kaybolmadan önce babası Mevlüt'ü tüfekle vurdu. Mevlüt yaralandı, oğlumdan 18 kurşun çıkarıldı. Bu olaydan sonra yirlimi yaşlarındaki oğlum arkadaşlarını toplayıp babasını dövdü. Babası Mevlüt'e dava açtı. Dava sürerken Mevlüt kayboldu. Dört kızım bir oğlum var. Ben artık oğlumun bir mezarı olsun istiyorum. Oğlumun başına bir şey geldiyse bunun sebebi Mehmet Atan. Ben yıllarca susmak zorunda kaldım. Çocuklarımı benden alır diye korktum. Hala korkuyorum. Mevlüt kaybolduktan sonra ben çocukları alıp İzmir'e taşındım. Resmi olarak hala evliyiz ama Mehmet Atan, benim oğlumu öldürdü" dedi.

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Müge Anlı’daki Mevlüt Atlar’ın kaybında Jasat ekipleri harekete geçti! Babayla ilgili çarpıcı iddia: ‘Oğlumu tüfekle vurdum’ dedi

KANLARI TEMİZLEDİ

Annenin bu ifadelerini doğrulayan çocuklar, Mevtlüt'ün çiftlikte vurulduğunu ifade ederek, "Her yer kan içerisindeydi. Babamız her yeri temizledi" diyerek vahşetin detaylarını anlattı.

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Müge Anlı’daki Mevlüt Atlar’ın kaybında Jasat ekipleri harekete geçti! Babayla ilgili çarpıcı iddia: ‘Oğlumu tüfekle vurdum’ dedi

OĞLUNUN JAPONYA'YA KAÇTIĞINI SÖYLEDİ

İddialar karşısında baba Mehmet, oğluna bir şey yapmadığını oğlunun 10 yıl önce Japonya'ya kaçtığını polisten duyduğunu söyledi.

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Müge Anlı’daki Mevlüt Atlar’ın kaybında Jasat ekipleri harekete geçti! Babayla ilgili çarpıcı iddia: ‘Oğlumu tüfekle vurdum’ dedi

OĞLUM ÇİN'DE DEMİŞ

Mehmet Atlar, Karaman merkezde bulunan polis karakoluna gittiğini ve bir polis memurunun kendisine oğlunun Japonya'da olduğunu söylediğini iddia etti. Müge Anlı ve ekibi polis memuruna ulaşıldığında ise böyle bir konuşma yapmadığını ve Mehmet Atların kendisine oğlunun Çin'de olabileceğini söylediği ortaya çıktı.