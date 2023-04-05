Şehit Cennet Yiğit’in babasından CHP liderine tepki: Bunlar Atatürk’ün değil FETÖ ve PKK’nın izindeler

Bu ülke için canını veren şehitlerin ya da uzuvlarını veren gazilerin bunlar için hiç bir önemi yok. 7 benzemez ittifakı bir Halil İbrahim sofrası değil sırtlan sofrasıdır. Kapalı kapılar ardından bu ülkeyi parçalamak için pazarlıklar yapıyorlar. Kılıçdaroğlu ve CHP Atatürk'ün izinden çıkmış, teröristlerin izine girmiş.