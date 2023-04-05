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Haberler Galeri Şehit Cennet Yiğit’in babasından CHP liderine tepki: Bunlar Atatürk’ün değil FETÖ ve PKK’nın izindeler

Şehit Cennet Yiğit’in babasından CHP liderine tepki: Bunlar Atatürk’ün değil FETÖ ve PKK’nın izindeler

Komiser Yardımcısı Cennet Yiğit, FETÖ'nün 15 Temmuz hain darbe girişiminde bombaladığı Ankara Özel Harekat Daire Başkanlığı'nda şehit düştü. Şehidin babası Yahya Kemal Yiğit, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na tepki gösterdi. Yiğit, "Bunların ki Halil İbrahim sofrası değil sırtlan sofrasıdır. Kapalı kapılar ardından bu ülkeyi parçalamak için pazarlıklar yapıyorlar. Kılıçdaroğlu ve CHP Atatürk'ün izinden çıkmış, teröristlerin izine girmiş" dedi.

Giriş Tarihi: 05.04.2023 09:22 Güncelleme Tarihi: 05.04.2023 09:22
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Şehit Cennet Yiğit’in babasından CHP liderine tepki: Bunlar Atatürk’ün değil FETÖ ve PKK’nın izindeler

FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'da kalkıştığı hain darbe girişimi sırasında, izinli olduğu halde, silah arkadaşlarına destek olmak için gittiği, Ankara Özel Harekat Daire Başkanlığı'nda, hainlerin hava saldırısında şehit düşen Komiser Yardımcısı Cennet Yiğit'in Kayseri'de yaşayan babası Yahya Kemal Yiğit, HDP ile ittifak yapan Kemal Kılıçdaroğlu'na tepki gösterdi.

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Şehit Cennet Yiğit’in babasından CHP liderine tepki: Bunlar Atatürk’ün değil FETÖ ve PKK’nın izindeler

BUNLAR HALİL BİRAHİM DEĞİL SIRTLAN SOFRASI

Sabah'ın haberine göre, Kılıçdaroğlu'nun PKK ve FETÖ'ye olan tavizlerinin ayyuka çıktığını söyleyen Yiğit;

"CHP'nin PKK'nın siyasi ayağı olan HDP ile olan örtülü ittifakı da artık seçimlerin yaklaşmasıyla birlikte alenileşti. CHP'li birçok isim özerkliği dillendirir oldu.

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Şehit Cennet Yiğit’in babasından CHP liderine tepki: Bunlar Atatürk’ün değil FETÖ ve PKK’nın izindeler

Bu ülke için canını veren şehitlerin ya da uzuvlarını veren gazilerin bunlar için hiç bir önemi yok. 7 benzemez ittifakı bir Halil İbrahim sofrası değil sırtlan sofrasıdır. Kapalı kapılar ardından bu ülkeyi parçalamak için pazarlıklar yapıyorlar. Kılıçdaroğlu ve CHP Atatürk'ün izinden çıkmış, teröristlerin izine girmiş.

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Şehit Cennet Yiğit’in babasından CHP liderine tepki: Bunlar Atatürk’ün değil FETÖ ve PKK’nın izindeler

"FETÖ'CÜLERİN HAKLARINI NASIL İADE EDECEKSİN"

15 Temmuz hain kalkışmanın müsebbibi olan KHK'lı FETÖ'cülerin haklarını iade edeceğim diyorsun. Eğer sende zerre kadar yürek varsa onu gel 251 şehidin babalarının gözünün içine bakarak konuş.

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Şehit Cennet Yiğit’in babasından CHP liderine tepki: Bunlar Atatürk’ün değil FETÖ ve PKK’nın izindeler

Bu ne aymazlık. 15 Temmuz işgal girişimine tiyatro diyorsun. Esas CHP Genel Merkezi bir tiyatrodur. Bugüne kadar oynadığınız oyunu bu millet çok iyi biliyor. Hem FETÖ'ye hem de HDP üzerinden Kandil'e göz kırpıyorsun. Onların kuklası olmuşsun.