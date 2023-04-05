05 Nisan 2023, Çarşamba
Şehit Cennet Yiğit’in babasından CHP liderine tepki: Bunlar Atatürk’ün değil FETÖ ve PKK’nın izindeler
Komiser Yardımcısı Cennet Yiğit, FETÖ'nün 15 Temmuz hain darbe girişiminde bombaladığı Ankara Özel Harekat Daire Başkanlığı'nda şehit düştü. Şehidin babası Yahya Kemal Yiğit, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na tepki gösterdi. Yiğit, "Bunların ki Halil İbrahim sofrası değil sırtlan sofrasıdır. Kapalı kapılar ardından bu ülkeyi parçalamak için pazarlıklar yapıyorlar. Kılıçdaroğlu ve CHP Atatürk'ün izinden çıkmış, teröristlerin izine girmiş" dedi.
Giriş Tarihi: 05.04.2023 09:22 Güncelleme Tarihi: 05.04.2023 09:22
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