05 Nisan 2023, Çarşamba
Milyonlarca araç sahibini ilgilendiriyor! Trafik sigortasında yeni dönem
Trafiğe kayıtlı araç sayısı 26 milyonu geçerken, milyonları ilgilendiren zorunlu trafik sigortasında hasarsızlık indirimi ve hasar sonrası prim artırım oranları değişti. Elektrikli araçlar için yüzde 10 zorunlu trafik sigortası primi indirimi yapılacak. Kazasız sürücüye yüzde 50 indirim yapılırken, kötü sürücüler poliçesini yüzde 200 zamlı ödeyecek. İşte detaylar...
Giriş Tarihi: 05.04.2023 08:47 Güncelleme Tarihi: 05.04.2023 09:01
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