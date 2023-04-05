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Milyonlarca araç sahibini ilgilendiriyor! Trafik sigortasında yeni dönem

Trafiğe kayıtlı araç sayısı 26 milyonu geçerken, milyonları ilgilendiren zorunlu trafik sigortasında hasarsızlık indirimi ve hasar sonrası prim artırım oranları değişti. Elektrikli araçlar için yüzde 10 zorunlu trafik sigortası primi indirimi yapılacak. Kazasız sürücüye yüzde 50 indirim yapılırken, kötü sürücüler poliçesini yüzde 200 zamlı ödeyecek. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 05.04.2023 08:47 Güncelleme Tarihi: 05.04.2023 09:01
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Milyonlarca araç sahibini ilgilendiriyor! Trafik sigortasında yeni dönem

Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasında Tarife Uygulama Esasları yönetmeliğinde değişikliğe gidildi.

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Milyonlarca araç sahibini ilgilendiriyor! Trafik sigortasında yeni dönem

Buna göre hasarın giderilmesi ve tazminat ödemesinde orijinale eşdeğerli belgelendirilen parçalar veya yeniden kullanılabilir parçaların tercih edilmesi durumunda yüzde 20'ye kadar indirim uygulanabilecek.

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Milyonlarca araç sahibini ilgilendiriyor! Trafik sigortasında yeni dönem

İYİ SÜRÜCÜYE YÜZDE 50 İNDİRİM

Hasar ve hasarsızlık indirimini belirleyen basamak sayısı 7'den 9'a çıkarıldı. Elektrikli otomobilleri de yakından ilgilendiren düzenleme kapsamında basamaklara 0 ile 8 eklendi.

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Milyonlarca araç sahibini ilgilendiriyor! Trafik sigortasında yeni dönem

En yüksek hasarsızlık indirimi yüzde 50'ye kadar yapılabilecek, hasar nedeniyle de primler yüzde 200 artırılabilecek. Beş yıl hasarsızlığı olanlar sigorta poliçesini 8'inci basamaktan kestirecek ve daha fazla indirim hak etmiş olacak.

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Milyonlarca araç sahibini ilgilendiriyor! Trafik sigortasında yeni dönem

Birinci basamakta bulunan sigortalılar 3 veya 4 trafik kazasına karışırsa sigorta basamağı 1'den 0'a düşecek ve daha fazla prim ödeyecek.